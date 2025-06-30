CHP Kurultayı’nın iptali davası 8 Eylül'e kaldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Saat 10.00'da başlayan duruşma 1,5 saat sürerek 11.30'da sona erdi. CHP kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın, bir başka delege tarafından da "6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararının istenmesi" talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti. CHP'nin her iki kurultayının iptali istemli davanın üçüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, duruşmaya taraf avukatları katıldı. Basın mensuplarının ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. İptali istenen 38. Olağan Kurultay’da seçilen CHP PM ve YDK üyeleri, dava sonucunda verilecek kararın taraflarına etkisi olacağına dikkati çekerek, CHP Genel Merkezi yanında feri müdahil olarak davaya katılma talebini içeren dilekçeyi dün mahkemeye sunmuşlardı. CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 30 Haziran 2025 Pazartesi günü, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşti.

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