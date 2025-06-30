Filistin için birlik çağrısı

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN-NOEL BARROT'UN, “FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAKTA KARARLIYIZ” BEYANI FİLİSTİN'DEKİ GRUPLARIN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETMESİ İÇİN BİR FIRSAT OLARAK YORUMLANDI.

BM’NİN 147 ÜYESİ FİLİSTİN’İ DEVLET OLARAK TANIYOR - FRANSA’NIN TANIMASI YENİ BİR DÖNEM AÇABİLİR

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletinin tanınması yönünde kararlı olduklarını vurguladı. Avrupa’ya ‘ortak hareket’ çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız LCI kanalına konuk olarak, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi. Barrot, Gazze Şeridi’nde son bir ayda gıda dağıtımı sırasında 500 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Gıda dağıtımı sırasında Gazzelilerin öldürülmesini “skandal, utanç ve insan onuruna aykırı” ifadeleriyle nitelendiren Barrot, “Fransa ve aynı zamanda Avrupa, (Gazze’deki) gıda dağıtımlarının güvenliğine katkı sağlamaya hazır” dedi.

“Ortak hareket edeceğiz”

Barrot, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının devam etmesi için gerekçe olmadığını vurgulayarak, “Filistin devletini tanımakta kararlıyız; bu, tüm ilgili tarafları bu devletin varlığını mümkün kılacak koşulları oluşturmaya sevk edecek ortak bir hareket çerçevesinde gerçekleşecek” diye konuştu.

BM’nin 147 üyesi Filistin’i devlet olarak tanıyor

1988 yılında Filistin Bağımsızlık Bildirgesinin yayımlanmasından sonraki bir yıl içinde Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 90 ülke Filistin Devleti’nin bağımsızlığını tanımıştı. İlerleyen yıllarda başka ülkeler de Filistin’i tanıyan ülkeler arasına katıldı. Şu anda BM’nin 193 üyesinden 147’si Filistin’i devlet olarak tanıyor. Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında. Bazı Batılı ülkeler ise Filistin’i devlet olarak tanıma kartını bir diplomatik kazanım hedefiyle saklı tutmak istiyor.