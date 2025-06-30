"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktı

30 Haziran 2025, Pazartesi 09:33
Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, içerisinde sivillerin bulunduğu en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktığını duyurdu.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi ile Cebaliye el-Beled ve en-Nezle bölgelerinde, içerisinde sivillerin bulunduğu en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktığını duyurdu.

Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, "İsrail, söz konusu bölgelerde sivillerin evlerini doğrudan hedef alarak tam anlamıyla bir savaş suçu işlemiştir. İşgalci, 21 ayı aşkın süredir halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşı kapsamında, bu sabah itibarıyla 19 evi içindekilerle birlikte yıktı." dedi.

Sevabite, İsrail’in yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerini kasıtlı olarak hedef almasının, "uluslararası insani hukuku ve savaş zamanlarında sivillerin korunmasına yönelik tüm sözleşmeleri hiçe saydığını" vurgulayarak, "Bu saldırılar, kitlesel katliam, terör, zorla yerinden etme ve soykırım amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sabah saldırılarında 43 kişi öldü

Sevabite, İsrail’in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği aralıklı hava saldırılarında, aralarında kadın, çocuk ve yerinden edilmiş sivillerin de bulunduğu 43 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını aktardı.

Gazze'de sağlık sistemi çökme noktasında

Saldırıların Gazze'deki çökme noktasına gelen sağlık sistemi ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Sevabite, "İsrail, 38 hastaneyi ve düzinelerce sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı; yüzlerce sağlık çalışanını da öldürdü. Bu saldırılar, sivilleri en temel sağlık haklarından dahi mahrum bırakma amacını taşıyor." diye konuştu.

Uluslararası topluma çağrı

Sevabite, İsrail’i tüm bu suçların doğrudan sorumlusu olarak göstererek, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini bozarak" harekete geçmeye davet etti.

Birleşmiş Milletler ve ilgili kuruluşları, "bu savaş suçlarını durdurmaya ve faillerini hesap vermeye zorlamaya" çağıran Sevabite, İsrailli liderlerin uluslararası adalet önüne çıkarılması amacıyla bağımsız soruşturma komisyonlarının kurulması gerektiğini vurguladı.

Soykırım bilançosu ağırlaşıyor

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi’nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları izliyor.

Uluslararası Adalet Divanının kararlarını görmezden gelen Tel Aviv yönetimi, şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi.

AA

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP Kurultayı’nın iptali davası 8 Eylül'e kaldı

    'Birileri başka ülkede iktidar değişikliğini tartışırsa, dünya cehenneme dönüşebilir'

    İsrail en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktı

    Filistin için birlik çağrısı

    HSK kararlarını yargı denetlemeli

    Eziyet yönetmeliğini geri çekin

    Trafik düzenlemesi Ekim ayına ertelendi

    Orman yangınlarıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

    ''Katil İsrail, Filistin’den defol'' - "Katil İsrail, Gazze'den defol" - "Çocuk katili Netanyahu hapse girecek"

    “Konkordato ilan sayısı 5 ayda 2 bine yükseldi”

    Yaz tatili, meslek öğrenmek icin fırsat

    Son iki günde 150 yangın çıktı

    En büyük savaş suçu: 3 aylık bebek mamasızlıktan öldü

    Yiyecek arayışı ölüm fermanı olmasın

    Milletinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız

    Özel’den Erdoğan’a: Türkiye’nin birliğini bozan sensin

    Bazı açık alanlarda da sigara içmek yasaklandı

    Susurluk'ta otomobil tıra çarptı: 4 ölü

    Pakistan'da muson yağmurları: 38 ölü, 63 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    HSK kararlarını yargı denetlemeli
    Genel

    Eziyet yönetmeliğini geri çekin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trafik düzenlemesi Ekim ayına ertelendi
    Genel

    REM’de bir yıl böyle geçti
    Genel

    Filistin için birlik çağrısı
    Genel

    St. Gilgen’de Nurlu buluşma
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek
    Genel

    İsrail en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.