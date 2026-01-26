İran’da can kaybı 5 bin 800’ü aştı

İran’da hayat pahalılığı ve ekonomik kriz sonrası patlak veren toplumsal hareketlilik, güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle kanlı bir sürece evrildi.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından paylaşılan güncel veriler, ülkenin bir insani kriz eşiğinde olduğunu ortaya koyuyor. Son verilere göre, can kayıplarının sayısı 5 bin 848’e yükseldi. Ölenlerin büyük çoğunluğunu silahsız göstericiler oluşturuyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana yürütülen operasyonlar neticesinde gözaltına alınanların sayısı 41 bin 283’e ulaştı. İnsan hakları savunucuları, gözaltına alınanların büyük bir kısmının akıbetinin bilinmediğini ve cezaevlerinde yer kalmaması nedeniyle spor salonları ile hangarların geçici gözaltı merkezlerine dönüştürüldüğünü iddia ediyor. Haber Merkezi

