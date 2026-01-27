Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı

9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel’in Kürt meselesinde çözüm için gösterdiği çabalar yeniden gündeme taşındı.

Haber - Nurseza Parlakoğlu

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in Başbakan sıfatıyla 1993’te söylediği “Kürt realitesini tanıyoruz” sözü Cumhuriyet tarihinin bir dönüm noktası olmuştu. Demirel, Kürt realitesinden kastını, “Bu ülkede bazı insanlar kendilerine Kürt demektedirler. Bu insanlar Kürt kökeninden gelmektedirler. Onlar vatandaştırlar, bu ülkenin sahibidirler, azınlık değildirler, Türk vatandaşıdırlar” olarak açıklamıştı. Demirel’in “29. Kürt isyanı” olarak nitelendirdiği PKK terörünün ortadan kalkması durumunda ülkenin daha iyi idare edileceğini ve eşitliğin olabileceğini söylemişti.

“Silah bırakın” mesajı iletmişti

Kamuoyuyla paylaşılan İmralı tutanaklarında da Demirel’in geçmişte Mardin’de “Kürt realitesini tanıyorum” dediği hatırlatıldı. Bu dönemde Ahmet Türk ile Sırrı Sakık’ın, Demirel tarafından Halep’e, PKK yöneticileri ile görüşmek için gönderildiği belirtilerek, “Biz Kürt kimliğini tanıyalım, siz de silâhı bırakın” mesajının iletildiği ifade edildi. Söz konusu dönemde bu fırsatın değerlendirilemediği belirtilen tutanaklarda, Süleyman Demirel’in meselenin çözümü için yoğun çaba gösterdiği de vurgulandı.