Meteorolojiden Karadeniz ve Ege için uyarı

Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, açıklarda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

