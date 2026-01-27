Hukuk fakülteleri için bir utanç

Avrupa Parlamentosu Türkiye Rapörtörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin davada verilen ret kararının gerekçesine yönelik “mahkemenin, o dönem hukukî bilgiye sahip olup olmadığı bilinmediği halde, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukukî sakatlık halleri ile hatalı durumların İmamoğlu tarafından bilinmiyor olmasının, hayatın olağan akışına uygun olmadığına kanaat getirdiğine” yönelik haberi alıntılayarak bir açıklama yaptı.

Amor, paylaşımında, “Türk yargısı, hukuk camiasının ve dünyanın önünde gülünç derecede taraflı ve hazırlıksız görünmekten korkmuyor. ‘Diploma davası’, tamamen politiktir ve verilen karar, bu hakimleri mezun eden hukuk fakülteleri için bir utançtır. Diplomalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi. Ankara - Anka

