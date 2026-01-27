"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

AYM kararını tanımamak yeniçeri isyanıdır

27 Ocak 2026, Salı 17:30
AYM’nin Tayfun Kahraman kararının uygulanmamasıyla ilgili konuşan İstanbul Barosu’nun eski başkanlarından Ümit Kocasakal, “Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımamak, anayasal düzene karşı bir yeniçeri isyanıdır” dedi.

Mehmet Durakoğlu, “Hukuksal gerekçeler bu kadar açıkken bu kin neden, bu nefret neden? Bu insanlar neden içerideler?” sorusunu yöneltirken, Muammer Aydın, “İnsanların yaşam hakkına, sağlık hakkına değer vermeyen ve yasaları uygulamayan siyasî iktidarın elinde güç halinde gördüğümüz yargı ve hukuk maalesef bugün Türkiye’de ölmüştür. Gerçeklerden uzaklaşmadan yargıyı bağımsız hukuk devletini de var kılmak zorundayız” diye konuştu. 

Eski başkanlardan Filiz Saraç ise “Sadece hukuk kuralları çiğnenmiyor, bir taraftan da sağlık biliminin kuralları da artık tanınmaz olmuş. Tutukluluk, istisna iken, kaçma şüphesi bulunmayan kimsenin orada ısrarla, yaşam riski biline biline tutulması aslında artık kasten insan öldürme suçunun işlenip işlenmediğinin gündemde olması gereken noktalara gelindi” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

