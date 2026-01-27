"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Küresel kuralsızlık yeni tehdit

27 Ocak 2026, Salı 04:52
Trump yönetimiyle birlikte küresel sistemin her alanda kuralsız hale gelmesi, sosyal ve ekonomik dengeleri sarsıyor. Ekonomisi kırılgan olan Türkiye de risk altında.

ORTA ÖLÇEKLİ EKONOMİLER RİSK ALTINDA - DIŞ TİCARET İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Küresel sistem altüst oluyor, dünya ekonomisinde dengeler değişiyor. Ekonomik krizi aşamayan Türkiye için ise tehlike büyüyor. Washington’ın müttefik, rakip ayrımı gözetmeden ticareti bir dış politika aracına dönüştürme hamleleri, kurumlar ve kurallarla işleyen çok taraflı düzenin aşınması olarak yorumlanırken ekonomist, stratejist ve siyaset bilimciler bu dönüşümün Türkiye ekonomisini ihracat, döviz ihtiyacı ve yatırım girişleri açısından daha kırılgan hale getirdiğini söylüyor.

Denge politikasına ihtiyaç var

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, küresel ekonomide yapısal kırılma sürecinin bölgesel ekonomiler için maliyetleri yükselttiğini vurguluyor. Ülgen, “Türkiye, Avrupa ile Amerika arasında bir tercihe zorlanabilir. Bir yandan güvenliğini büyük ölçüde Amerika’nın başat aktörü olduğu NATO’dan elde ederken diğer yandan ana ticaret partneri Avrupa. Bu nedenle güvenlik ve ekonomik refahın temel aktörleri arasındaki gerilim, Türkiye bakımından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu dönemde akıllı bir denge politikasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” diyor. 

Yaptırım riskine karşı dayanıklılık çağrısı

Cumhuriyet’in haberine göre, Prof. Evren Balta ise savunma harcamaları ve teknoloji kısıtlarının güvenlik boyutunu şekillendirirken ticarette ise tarife savaşları, sübvansiyon yarışları ve “güvenilir tedarikçi” filtrelerinin belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor. Balta, şunları vurguluyor: “Avrupa pazarına erişimi korumak için standart ve izlenebilirlik altyapısını güçlendirmek gerekiyor. ABD ile ilişkilerde ise yaptırım riskini yönetebilecek şeffaf bir hat kurmak, bu dönemin enkazının altında kalmamak için dirençli ve güçlü bir ulusal kapasite kurmak şart.”

Haber Merkezi

***

Dış ticarette alarm zilleri

AB ile MERCOSUR arasında 17 Ocak’ta imzalanan serbest ticaret anlaşması ile Avrupa Birliği’nin Hindistan başta olmak üzere farklı pazarlarla sürdürdüğü STA görüşmeleri, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda ilerleme sağlanamayan Türkiye açısından dış ticaret riskini artırıyor. 25 yıllık müzakerelerin ardından imzalanan AB-MERCOSUR anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde, MERCOSUR ülkeleri Türkiye pazarına avantajlı erişim imkânı elde ederken, Türkiye söz konusu ülkelerde benzer ticari ayrıcalıklara sahip olamayacak. Gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendiren TÜSİAD Almanya Temsilcisi Alper Üçok, AB’nin Türkiye ile mevcut ve giderek problemli hale gelen Gümrük Birliği’ni güncellemeden Mercosur, Hindistan ve Asya’nın hızla büyüyen ekonomileriyle STA’lar yapmasının Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise AB’nin bu adımlarının Türkiye’ye açık bir mesaj verdiğini belirterek, “En büyük ihracat pazarımız olan AB, Türkiye’nin önemli olduğunu ama vazgeçilmez olmadığını gösteriyor. Bu tablo, konfor alanından çıkıp rekabet gücünü yeniden arttırmamız gereken bir döneme girildiğini ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum

    Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu

    Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı

    Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli

    Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu

    Küresel kuralsızlık yeni tehdit

    Tehlikeli gelişmeler

    ABD çalkalanıyor

    YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Bağımlılıkla mücadelede geç kaldık

    Meteoroloji'den yurdun kuzey kesimlerine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Rusya’dan Venezuela ordusuna 'Maduro’ya ihanet ettiniz' suçlaması

    Wall Street Journal: Çin ordusunun en kıdemli generali, nükleer sırları ABD'ye verdi

    İran’da can kaybı 5 bin 800’ü aştı

    Altında ve gümüşte rekor üstüne rekor

    Türkiye cezaevlerinde aşırı doluluk alarmı

    Bahçeli, erken seçime karşı

    Erken seçime var mısın?

    Adalet sistemi iyileştirilmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu
    Genel

    Küresel kuralsızlık yeni tehdit
    Genel

    Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli
    Genel

    Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı
    Genel

    Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu
    Genel

    ABD çalkalanıyor
    Genel

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum
    Genel

    Tehlikeli gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.