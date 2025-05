Nükleer kullanılırsa felâket olur

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin artmasının nükleer savaşa yol açabileceğini belirtti.

Pakistan: Hint savaş uçakları "J-10C" savaş uçaklarıyla düşürüldü

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 26 kişinin can verdiği saldırı sonrası Hindistan ile artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında nükleer savaş ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğuna işaret eden Asıf, “Eğer onlar (Hindistan), bölgeye topyekün bir savaş dayatırlarsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir” dedi. Geo News televizyonuna konuşan Asıf, Yeni Delhi hükümetinin Pakistan’ı nükleer savaşa doğru itmesi hâlinde, Hindistan’ın “tüm sonuçlarına katlanacağını” ifade etti.

Pakistan’ın meşru müdafaa hakkı var

Pakistan’ın egemenlik haklarını ihlal eden Hindistan’ın hamlesine karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde karşılık vereceği yönündeki açıklamaları ve uluslararası aktörlerin devreye girmesi krizin çok boyutlu bir nitelik kazandığını gösteriyor. Millî Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hayati Ünlü, konuyla ilgili analizinde şunları söyledi: “Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in “Hindistan’ın saldırılarına karşılık verme hakkımız var” açıklaması, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru bir zemin arayışının olduğunu ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. Maddesi gereğince, bir devletin silâhlı saldırıya uğraması, karşı devlete meşru müdafaa hakkını tanır.”

Dünya, Hindistan-Pakistan savaşını kaldıramaz

Birleşmiş Milletler, Dünya’nın Hindistan ve Pakistan arasında askerî bir çatışmayı kaldıramayacağını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Hindistan’ın saldırılarıyla ilgili endişe duyduğunu belirterek gerilimin düşmesi çağrısında bulundu. Bu süreçte en fazla merak edilen soru, son 20 yılını ordularını modernize ederek geçiren Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin kontrolden çıkıp büyük bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği. Pakistan’ın meşru müdafaa hakkını kullanması kaçınılmaz olsa da tarafların itidalli davranmaması durumunda krizin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği tartışılıyor.

