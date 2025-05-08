Pakistan: Hint savaş uçakları "J-10C" savaş uçaklarıyla düşürüldü

Pakistan yönetimi, Hindistan'ın topraklarına yönelik hava saldırıları sırasında Hint savaş uçaklarının, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarıyla vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan: Hindistan'ın saldırılarında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Hindistan'a ait 5 savaş uçağı düşürüldü

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, dün parlamentoya yaptığı bilgilendirmede, Pakistan Hava Kuvvetlerinin çatışmalarda Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarını kullandığını, bu uçakların Fransız yapımı 3 "Rafale" dahil 5 Hint uçağını düşürdüğünü belirtti.

ABD televizyonu CNN'e açıklama yapan Fransız istihbarat görevlisi de Hindistan'ın kullandığı bir "Rafale" uçağının Pakistan tarafından düşürüldüğünü doğrularken aynı durumda başka bir uçağın olup olmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Öte yandan, Hindistan medyası, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15E" füzelerinin kalıntılarının ülkenin Pencap eyaletinde bulunduğunu bildirdi. Füze kalıntılarına ait olduğu öne sürülen fotoğraflar haber sitelerinde yer aldı.

Eğer doğrulanırsa bu, "J-10C" savaş uçaklarının harpte başka bir savaş uçağını vurarak düşürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçecek. "Rafale” savaş uçakları da ilk kez havada vurulmuş olacak.

Çin dışında yalnızca Pakistan kullanıyor

Çin'in Çıngdı Hava Aracı Sanayi Grubu tarafından tasarlanan ve üretilen "J-10" uçakları, tek motorlu ve çok amaçlı savaş jeti olarak kullanılıyor.

Çin Hava Kuvvetlerinde 2003'ten itibaren kullanılmaya başlanan 4. nesil savaş uçağının gelişmiş versiyonu J-10C, daha iyi motor ve elektronik taramalı aktif dizin (AESA) radarı ile geliştirildiği "4,5. nesil savaş uçağı" olarak adlandırılıyor.

"J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15" füzeleri, katı yakıtla çalışan ikili itişli roket motorunu kullanıyor. 300 kilometre menzilde sesten 5 kat hızlı hareket edebilen füzeler, AESA radarlarıyla yönlendiriliyor. İhraç versiyonu olan "PL-15E" füzeleri ise daha zayıf motora ve daha düşük menzile sahip.

"J-10C" savaş uçakları, Çin dışında yalnızca Pakistan tarafından kullanılıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri, 2020'de uçağın ihraç modeli olan "J-10CE"den 36 adet, "PL-15E" füzelerinden ise 250 adet sipariş verdi.

Pakistan'ın sipariş ettiği uçaklardan ilk 6'sı 2022'de teslim edilirken bugüne dek 20 uçak Pakistan Hava Kuvvetlerinin hizmetine girdi.

Pakistan dışında Mısır'ın da "J-10C" savaş uçaklarıyla ilgilendiği, Özbekistan'ın ise hava kuvvetlerini yenileme planı kapsamında "Rafale" ile "J-10C" uçakları arasında seçim yapma aşamasında olduğu bildirilmişti.

Pakistan'da Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine dek ara verildiğini duyurdu.

Uçuşların durdurulması nedeniyle birçok hava yolu şirketi Pakistan seferlerini askıya aldı.

Pakistan, saldırıların ardından hava sahasını 48 saatliğine kapattığını duyurmuş, bir süre sonra uçuşların yönlendirilmesine yeniden başlanmıştı. Başkent İslamabad ile Lahor varışlı uçuşlar, Karaçi ve diğer şehirlere aktarılıyordu.

Pencap eyaletinde Hindistan'a ait bir İHA'nın parçaları bulundu

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu bildirildi.

Geo TV'nin, polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin Chakwal bölgesinde Hindistan'a ait bir İHA'nın parçaları bulundu.

Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir havaalanının yakınında 3 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu öne sürülen "casus dron" düşürüldü

Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen "casus dronun" düşürüldüğü bildirildi.

Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir dron düşürüldü.

Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.

Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.

Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Pakistan, Hindistan'a ait 25 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 25 "Harop" silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a karşı SİHA saldırısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun şimdiye kadar Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sını düşürdüğü, enkazlarının ülkenin çeşitli bölgelerinden toplanması sürecinin devam ettiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki birçok noktaya "Harop" SİHA'ları gönderdiğini ve bunun başka bir "bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.

Pakistan ordusunun yüksek alarm ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Chaudhry, 4 Pakistanlı askerin Lahor kentine düzenlenen SİHA saldırısında yaralandığı, Sind eyaletine bağlı Miano bölgesinde de bir sivilin yaralandığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Pakistan ordusu, SİHA'ların Pencap eyaletine bağlı Lahor, Attock, Gujranwala, Bahawalpur kentleri ile Chakwal bölgesi, Sind eyaletine bağlı Karaçi şehri ve Miano ile Chor bölgelerinde düşürüldüğünü bildirdi.

Ordu, SİHA'ların düşürüldüğü noktaların arasında başkent İslamabad'a 15 kilometre mesafedeki Rawalpindi kentinin de bulunduğunu açıkladı.

Pakistan güvenlik kaynakları, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca 50'den fazla Hint askerinin öldürüldüğünü, Hindistan ordusuna ait iki karargahın imha edildiğini kaydetti.

Pakistan'ın Hindistan'ı istediği yer ve zamanda hedef alacağını belirten kaynaklar, "Bu alçakça eylemler cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Attock şehrinde SİHA saldırısında bir kişi öldü

Eski Başbakan İmran Han’ın Uluslararası İlişkiler ve Medya Danışmanı Syed Zulfiqar Bukhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Attock'ta düzenlenen SİHA saldırısında çalışanlarından birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Harop" SİHA'ları, kamikaze dron olarak sınıflandırılıyor, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştiriliyor.

Hindistan İçişleri Bakanı Shah'tan Pakistan'a karşılık vermeye hazırlanma talimatı

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, eyalet yöneticileri ve bakanlık yetkililerini Pakistan'a karşı misilleme için hazırlıklı olmaya çağırdı.

Indian Express haberine göre, Hindistan'ın Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, Shah, ülkedeki bazı eyaletlerin yöneticileri ve İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileriyle video konferans aracılığıyla görüştü.

Bakan Shah, Hindistan Başbakanı Modi'nin 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının faillerine ve destekçilerine uygun bir cevap sözü verdiğini aktardı.

Pakistan ve Nepal sınırındaki eyaletlerin yöneticilerine, temel hizmet ve malların sorunsuz bir şekilde tedarik edilmesi talimatı veren Shah, "Tüm eyaletler tatbikat için yayımlanan yönergelere göre hazırlıklarını yapmalıdır. Hastane, itfaiye gibi temel hizmetlerin sorunsuz işlemesi için düzenlemeler yapılmalı ve temel malların kesintisiz tedariki sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Shah, yerel yönetimlerin, ordu ve paramiliter güçler arasındaki koordinasyonunun artırılması gerektiğini vurgularken, eyalet yöneticilerinden afet müdahale ve güvenlik güçlerini alarmda tutmalarını istedi.

Sosyal medya ve diğer mecralarda yürütülen ülke karşıtı propaganda faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Shah, bu tür içeriklere karşı eyalet yönetimleri ve merkezi kurumların işbirliği içinde hızlıca harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Shah, ayrıca hassas bölgelerin güvenliğinin artırılması ve iletişim kanallarının kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Hindistan ordusu: Pakistan dün gece sınır hattı boyunca topçu ateşini sürdürdü

Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun dün gece iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğünü bildirdi.

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun Kupwara, Baramulla, Uri ve Akhnoor bölgelerinin karşısındaki LoC hattında 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Hindistan ordusu orantılı bir şekilde karşılık verdi." ifadesi kullanıldı.

Ulusal basındaki habere göre, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de yerel hükümet, eyaletin sınır bölgelerinde eğitim kurumlarının kapatılması talimatı verdi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.