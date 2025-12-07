Orta Doğu'da Filistinsiz barış hayal

BM Genel Sekreteri Antonıo Guterres, “Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı olmadan Orta Doğu’da barış olmaz” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin meselesinde iki devletli çözümden geri adım atmayacağını ve siyasî ilerleme için çabalamaya devam edeceğini vurgulayarak, “Susmayacağım” mesajı verdi. 2025 BM Reham Al-Farra (RAF) Gazetecilik Programı kapsamında genç gazetecilere hitap eden Guterres, geçmişteki şiddet döngüsüne dönmemeyi “tek hedef” olarak görmenin yeterli olmadığını belirterek, “İkinci aşamaya geçmemiz ve nihaî sonucun iki devletli çözüm olması kesinlikle hayati. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı olmadan Orta Doğu’da barış olmaz” dedi.

Güvenlik konseyi fiilen felç kaldı

BM Güvenlik Konseyi’nin gereken adımları atamaması halinde de sessiz kalmayacağını vurgulayan Guterres, “Güvenlik Konseyi bu ilerlemeyi sağlayamasa bile, gelişmeler uluslararası hukuktan ve BM Şartı’ndan uzaklaştığında ben susmayacağım” dedi. Göreve başladığı 2017’ye kıyasla bugünkü uluslararası ortamın “çok daha tehlikeli” olduğunu söyleyen Guterres, dünyayı sarsan krizlerin bir araya geldiği bir “çoklu kriz sarmalının” tablosunu çizdi. Rusya–Ukrayna savaşı, Gazze’deki ölüm ve yıkım düzeyi, Sudan, Myanmar ve Sahel’de tırmanan şiddet ile Afrika’da yayılan terör tehdidini hatırlatan Genel Sekreter, bu krizler karşısında BM Güvenlik Konseyi’nin “felç” durumda kaldığını söyledi. Konsey’in yapısının günümüzü yansıtmadığını belirten Guterres, Afrika ve Latin Amerika’dan daimi üye bulunmadığına dikkat çekerek, veto sisteminin “uluslararası hukukun ihlallerini koruyan” bir işleyişe dönüştüğünü ifade etti.