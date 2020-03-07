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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Pakistan’dan sessiz kalmayalım çağrısı

07 Mart 2020, Cumartesi 20:30
Pakistan halkı, dün bu ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenledikleri protesto gösterisinde, fanatik Hinduların Hindistan güvenlik güçlerinin adeta desteğinde Müslümanları öldürmelerini kınadılar.

İRNA’nın haberine göre, Pakistan halkı, ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenledikleri protesto gösterilerinde uluslar arası toplumun  Hindistan’da Müslümanlara yönelik soykırım ve cinayetlere karşı sessizliğini kınadılar. Pakistan halkı uluslar arası toplum ve İslâm İşbirliği Teşkilatı’ndan Hind Müslümanlarına yönelik cinayetlerin son bulması için girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.

Etiketler: Pakistan, çağrı
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