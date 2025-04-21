Papaz Isaac: Gazze'deki Hristiyan varlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - İsrail’in hedefi net: Zorla göç

Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı ve Filistinlileri göçe zorlaması nedeniyle bölgedeki Hristiyan varlığının yok olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, yaptığı açıklamada, Hristiyanların inancına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirildiğini ifade eden Paskalya Bayramını iki yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın gölgesinde kutladıklarını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar ve işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle, Doğu Kudüs'teki Paskalya kutlamalarına iki yıldır sınırlı sayıda Hristiyan katılıyor.

Isaac, "Gazze'deki Hristiyanlar bugün, savaşın sona ermesi, ışığın karanlığa, hakkın batıla galip gelmesi umuduyla bayramı kutluyor. Onlar çok zor şartlar altındalar. Herkesin bildiği gibi ne gıda malzemesi ne ilaç var. İsrail Gazze'ye boğucu bir abluka gerçekleştiriyor. Ayrıca Filistinlilerin bölgeden göç etmeleri konusunda sürekli tehditler var." dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki Hristiyan varlığının, İsrail soykırımı ve ablukası nedeniyle tehdit altında olduğuna" dikkati çeken Isaac, Gazze'deki sağlık sektörünün sistematik olarak yok edildiğine işaret ederek, "Bir süre önce, Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'nin yoğun bir bombardımana maruz kaldığını unutmayalım." diye konuştu.

Batı Şeria Kudüs'ten izole ediliyor

Batı Şeria'da Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını ancak buranın Kudüs'ten izole edildiğini ifade eden Isaac, Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen Hristiyanların İsrail engeli ve kısıtlamalarıyla karşılaştığını söyledi.

Kudüs'e geçmek için izin alınmaması gerektiğini, çünkü Kudüs ile Beytüllahim'in birbirinden ayrılmayan iki kardeş kent olduğunu belirten Isaac, şunları kaydetti:

"Başta Arap ülkeleri ve tüm dünyanın sessizliği arasında Gazze'de olup bitenleri büyük bir korku ve endişe içinde izliyoruz. Batı Şeria'nın şehirlerinde bizim gelecekteki halimiz bu mu olacak?' diye düşünüyoruz. Cenin'de olanları gördük. Filistinli birisi için hiçbir koruma yok. Bu korku oluşturuyor."

Isaac, yaşadıkları sıkıntıların arasında dini vazifelerini yerine getirerek ve bayramlarını kutlayarak iman tazelediklerini, herkes kendilerini terk etse bile Allah'ın terk etmeyeceği inancıyla umut ve teselli bulduklarını kaydetti.

Beytüllahim Papazı Isaac, İsrail'in Paskalya Bayramı kutlamaları sırasında Filistinli Hristiyanlara yönelik baskı ve engellemelerinin, "İsrail'in Kudüs'te egemenlik sağlama çabası" olarak nitelendirerek, "İsrail bazı yıllarda Kıyamet Kilisesi'nde düzenlenen ayinlere katılanların sayısına kısıtlamalar getirdi. Bu gibi kararlardan maksat, İsrail'in Kudüs ve kutsal değerler üzerinde egemenlik kurma çabasıdır." ifadesini kullandı.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa’nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan toplam 50 bin Filistinli Hristiyandan yalnızca 6 binine Doğu Kudüs'e giriş için özel izin vermişti.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla dün düzenlenen ayine katılmak isteyen çok sayıda Hristiyan, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaşmıştı.

Gazze’de Hristiyan varlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Beytüllahim Papazı Isaac, Hristiyan dünyasına çağrıda bulunarak Gazz'deki Hristiyan varlığının sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Isaac, "Tüm dünyaya sesleniyoruz: Bu toprakların tarihsel ve insani değerlerini unutmayın. Burada yaşanan acıları görmezden gelmeyin. Böylesine köklü bir mirasın yok olmasına kim kayıtsız kalabilir?” dedi.

Gazze'de yaşananların, Hristiyanların tamamen yok olmasına yol açabileceğine dikkat çeken Isaac, “Maalesef Gazze’de gördüklerim, Hristiyan varlığının sona ereceğine işaret ediyor. Umarım yanılıyorumdur.” ifadelerini kullandı.

"İnancımızın inandırıcılığı sınanıyor"

İsrail’in saldırılarını “soykırım” olarak tanımlayan Papaz Isaac, “İzlediğimiz şeyin bir soykırım olduğunu gösteren raporlar, araştırmalar, tanıklıklar var ve hepimiz bu gerçeği biliyoruz. İnancımızın inandırıcılığı tehlikede. Uluslararası sözleşmeleri, insan haklarını savunan sizler neden şimdi susuyorsunuz?” diyerek Batılı ülkelerin sessizliğini eleştirdi.

"Bu savaş birçok kişinin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı. Ama aynı zamanda gerçek dostlarımızı da tanımamıza vesile oldu." sözlerine yer veren Isaac, Gazze için hâlâ dua eden, savaşın durması için gösteriler düzenleyen herkese teşekkür etti.

"Göç değil, zorunlu tehcir"

İsrail’in saldırıları ve Batı Şeria’daki baskı ortamı nedeniyle Hristiyanların sayısında ciddi bir azalma yaşandığını belirten Papaz Isaac, "Bu yalnızca bir göç değil, bir tür zorunlu tehcirdir. İnsanlar topraklarını isteyerek değil, hayatta kalmak için terk ediyor. Bu bir etnik temizlik planıdır ve biz Filistinli Hristiyanları da etkiliyor." şeklinde konuştu.

"Gazze’deki Hristiyanların sayısı yarıya düştü, bir kısmı öldü, evsiz kaldı ya da savaşın başında kaçabildi." diyen söyleyen Isaac, "Temel yaşam koşullarının yokluğu nedeniyle insanlar ölüyor. Hristiyanların tamamının evi ya tamamen ya da kısmen yıkıldı. Herkesin kafasında aynı sorular var: Burada bir geleceğimiz var mı? Yeniden inşa olacak mı?" diye konuştu.

"İsrail’in hedefi net: Zorla göç"

Gazze'de bulunan ve İsrail'in hedef alması sonucu hizmet dışı kalan El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalandığını ve bunun, İsrail’in hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını gösterdiğini vurgulayan Isaac, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesaj çok açık: Ne kilise, ne cami, ne de hastane insanları koruyabilir. Amaç ya öldürmek ya da zorla göç ettirmek. Eğer bu durum devam ederse, İsrail Gazze’deki herkesi göçe zorlayan planını adım adım uygulamaya devam edecek."

Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyonluk nüfusun içinde sadece yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor. Bunların yüzde 70’i Ortodoks Rum mezhebine, geri kalan kısmı ise Latin Katolik mezhebine mensup.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle işgal altındaki Filistin'de Hristiyanlar Paskalya'yı sadece dualarla kutladı

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinli Hristiyanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sürdüğü ikinci Paskalya'yı da buruk bir şekilde sadece dualarla kutladı.

Kiliseler, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle tüm Paskalya kutlamalarını ve geçit törenlerini iptal ederek kutlamaları ayin ve dualarla sınırlandırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim, Beyt Cala ve Beyt Sahur'daki kiliselerde Paskalya kutlandı ve ayinler yapıldı.

İsrail polisi, dünkü "Kutsal Cumartesi" kutlamalarında olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinli Hristiyanların, Paskalya kutlamaları için de Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'ne gitmesine izin vermedi.

"İsrail saldırıları ibadet hakkının açık ihlalidir"

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini "baskı, şiddet ve kutsala saygısızlık şehri" haline getirdiği vurgulandı.

Kilisenin açıklamasında, Kıyamet Kilisesi'nde "Kutsal Cumartesi" kutlamaları sırasında İsrail polisinin Hristiyan Filistinlilere saldırısına ilişkin "İsrail saldırıları ibadet hakkının açık ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

"Barış şehri Kudüs, İsrail işgali tarafından baskı, şiddet ve kutsala saygısızlık şehrine dönüştürülmüştür." ifadesine yer verilen açıklamada, "Eski Şehir'in mahallelerinin ve Kıyamet Kilisesi'nin çevresinin, kontrol noktaları ve silahlarla çevrili bir askeri kışlaya dönüştürülmesi" kınandı.

İsrail kısıtlamaları nedeniyle Kudüs'e az sayıda Hristiyan gelebildi

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Kudüs'teki "Kutsal Hafta" ve Paskalya ayinlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ikinci yılında da çok az sayıda Hristiyan katılabildi.

Yoğun önlemler alan İsrail polisi, "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne gelen bazı Filistinli Hristiyanlara da coplarla müdahale etmişti.