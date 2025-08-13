"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Putin-Trump zirvesindeki hedefler ulusal çıkarlar doğrultusunda

13 Ağustos 2025, Çarşamba 16:11
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska zirvesindeki hedeflerinin, ulusal çıkarlar doğrultusunda olacağını söyledi.

Fadeyev, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fadeyev, Putin ile Trump'ın Alaska'da 15 Ağustos'ta bir araya geleceğine dikkati çekerek "Bu görüşmenin, iki liderin Ukrayna krizinden uluslararası barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem teşkil eden işlevsel ikili diyaloğun kurulmasına yönelik engellere kadar biriken sorunlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Ülkesinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımının değişmediğini belirten Fadeyev, "Rusya'nın toprak yapısı, anayasasında yer alıyor. Bu nedenle, Alaska'daki zirvede Rus heyetinin hedefleri, ulusal çıkarlar doğrultusunda olacak." diye konuştu.

Fadeyev, zirveye katılacak heyetin içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer alacağı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın zirve öncesi Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Fadeyev, son gecede Ukrayna'ya ait 46 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiğini belirterek "Son bir haftada ise İHA saldırıları sonucu 22 kişi öldü, 105 kişi ise yaralandı." ifadesini kullandı.

Fadeyev, Kiev'in çatışmaları sürdürme ve iktidarda kalma niyetinde olduğunu ileri süren, Rusya'nın temmuzda düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiğini ancak Kiev'in buna geri dönüş yapmadığını kaydetti.

"Gazze'nin tamamen yok edilmesini önlemek lazım"

Fadeyev, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme yönündeki planıyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu planı kınadık. Bu planın uygulanmasının aşırı derecede riskli olduğunu düşünüyoruz. Bu, işgal altındaki topraklarda durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu, hem İsrail'in hem de tüm Orta Doğu bölgesinin güvenliğine olumsuz sonuçlar yaratabilir. Gazze'nin tamamen yok edilmesini ve sivil kayıpların artmasını önlemek lazım. Bu hedeflere ancak ateşkesin sağlanmasıyla ulaşılabilir."

İsrail yönetimi ve Hamas arasındaki temasların sonuç vermediğini belirten Fadeyev, her iki taraf için de uygun çözümlerin bulunması, sürdürülebilir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Bu, Filistin sorununa iki devletli formül doğrultusunda uzun vadeli çözümün bulunmasına yönelik pratik adımların atılmasını mümkün kılacak." dedi.

Fadeyev, İsrail'in saldırılarında, Al Jazeera'nın muhabiri Enes eş-Şerif dahil 6 gazetecinin ölmesine dair ise "Bu olay, Filistin topraklarında sistematik olarak yapılan uluslararası hukuk ihlallerinin tezahürü, basın özgürlüğüne yönelik açık saldırı. Bu tür eylemler, sert şekilde kınanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bölge dışı güçlerin Güney Kafkasya'da barış gündemini ilerletmesi lazım"

Güney Kafkasya ile ilgili "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın Yolu" projesini değerlendiren Fadeyev, bu projenin detaylarının henüz yayımlanmadığına dikkati çekerek "Bölge dışı güçlerin, Güney Kafkasya'da yeni sorunlar ve bölme hatları oluşturmak yerine barış gündemini ilerletmesi lazım." diye konuştu.

Fadeyev, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olduğuna ve Rus sınır muhafızlarının Sünik bölgesinde bulunduğuna işaret ederek "bu hususların, bölgedeki ulaşım bağlantıları üzerinde engellerin kaldırılmasıyla ilgili kararların alınması sürecinde dikkate alınması gerektiğini" vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Fadeyev, Estonya'nın bir Rus diplomatını sınır dışı etmesi kararının "düşmanca" olduğunu ve buna karşılık vereceklerini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollandalı eski bakan, BM'nin "Barış için Birleşme" mekanizmasını önerdi

    Putin-Trump zirvesindeki hedefler ulusal çıkarlar doğrultusunda

    Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

    Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

    Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

    Aldığı koladan ölü arı çıktı

    AJet uçakta powerbank kullanımını yasakladı

    Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 48,3'e kadar düştü

    Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"
    Genel

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
    Genel

    Aşırı sıcak günler devam edecek
    Genel

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?
    Genel

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı
    Genel

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov
    Genel

    YKS tercih sürecinde son gün
    Genel

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.