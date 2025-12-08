BM: Soykırım normalleştiriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ihraç edilmemesine ilişkin tepkisini ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı.

İsrail’in BM, diğer uluslararası forumlar ile UEFA, FIFA, FIBA ve benzeri kültürel etkinliklerden ihraç edilmediğini hatırlatan Albanese, “Soykırım, normalleştirildiği için devam ediyor. Sonra tıpkı şimdi olduğu (Avrupa ülkelerinin İsrail’in katılımı sebebiyle Eurovision’u boykot kararı) Avrupa boykotu şeklinde hesap verme süreci başlıyor” ifadelerini kullandı. Albanese, Eurovision Şarkı Yarışması’na tepki göstererek, paylaşımda soykırımı çağrıştıran “Genovision” yazılı bir fotoğraf da kullandı.

İsrailli vekilden Bergusî için yardım çağrısı

Gazze’deki soykırımına karşı çıkan İsrailli Milletvekili Ofer Cassif, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi’nin hapishanede “işkence ve kötü muameleye” maruz bırakılmasına tepki göstererek, uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu. Milletvekili Cassif, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Bergusi’nin yakın akrabalarından biriyle telefonda görüştüğünü belirtti. Ailenin, serbest kalmış Filistinli mahkûm olarak tanıtan bir kişiden telefon aldığını ve söz konusu kişinin Bergusi’nin işkencede “dişlerinin söküldüğü, kulağının kesildiği, kaburgaları ve parmaklarının kırıldığını” söylediğini aktaran Cassif, “Mervan el-Bergusi, hapiste sürekli işkence ve kötü muameleye maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.