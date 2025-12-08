607 kişi öldü 214 kişi kayıp

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, ülkede Ditwah Kasırgası’nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 607’ye yükseldiği, 214 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Ülke genelinde 2 milyondan fazla kişinin kasırgadan etkilendiği, 4 bin 164 evin yıkıldığı ve 67 bin 505 evin kısmî hasar gördüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, 9-11 Aralık tarihleri arasında bazı bölgelerde yağışların artacağını duyurdu. Ülkenin Kandy, Kegalle, Kurunegala, Matale ve Nuwara Eliya şehirlerindeki birçok bölge için 3’üncü seviye erken heyelan uyarısı yayınlandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 348

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.