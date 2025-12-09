09 Aralık 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şüphesiz ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir; doğru yolda olanları en iyi bilen de yine Odur.
Nahl Suresi: 125
HADİS:
İblis şöyle der: “İnsanlar, günah yüzünden helâk olurlar. Beni de ‘Lâ ilâhe illallah’ ve istiğfarla helâk ederler...”
Camiü’s-Sağir, No: 2707
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.