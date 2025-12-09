Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şüphesiz ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir; doğru yolda olanları en iyi bilen de yine Odur.

Nahl Suresi: 125

HADİS:

İblis şöyle der: “İnsanlar, günah yüzünden helâk olurlar. Beni de ‘Lâ ilâhe illallah’ ve istiğfarla helâk ederler...”

Camiü’s-Sağir, No: 2707