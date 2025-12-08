Galatasaray, Monaco ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak.

Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Sarı-kırmızılılar, beşinci haftayı 9 puanla kapattı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

Galatasaray'da kritik eksikler

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.

Okan Buruk'un sol bek sorunu

Galatasaray'da yarınki karşılaşmada sol bekte hangi futbolcunun görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunan sol bekler Ismail Jakobs sakatlığı, Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte hangi futbolcuyu görevlendireceği son antrenmanın ardından belli olacak.

Savunma bölgesinde önemli eksikleri bulunan Buruk'un elinde sol bek için fazla seçeneği bulunmuyor. Tecrübeli teknik adamın stoper tandemindeki Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisini bozmaması durumunda sol bekte Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.

Okan Buruk, son 2 Süper Lig maçında olduğu gibi Mario Lemina'yı stoper oynatıp Sanchez'i sağ beke çekmesi durumunda elindeki tek sağ bek olan Roland Sallai'yi de sol bekte görevlendirebilir.

Osimhen, gol serisini sürdürmeye çalışacak

Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak.

Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

Sane'nin performansı yükseliyor

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, yarın takımının hücumdaki en önemli ayaklarından biri olacak.

Bu sezon kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol katkısı vermedi.

Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane, Monaco karşısında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile rakip kalede gol arayacak.

Monaco, istikrarlı performans sergileyemedi

Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.

Jakobs ve Singo eski takımlarına karşı oynama şansı bulamayacak

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Singo ile Jakobs, sakatlıkları nedeniyle eski takımlarına karşı mücadele edemeyecek.

Geçen sezon transfer edilen Senegalli sol bek Jakobs ile bu sezon yaklaşık 30 milyon avro bonservis ödenerek alınan Fildişi Sahilli Singo, yarınki karşılaşmada alışık oldukları II. Louis Stadı'nın çimlerine çıkamayacak.

II. Louis Stadı'nda tarihi zafer

Galatasaray için Monaco'nun iç saha maçlarını oynadığı II. Louis Stadı'nın çok büyük bir önemi bulunuyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek şimdiye kadar tekrarlanamayan büyük bir zafer elde etti.

"Cimbom" 25 Ağustos 2000'de II. Louis Stadı'nda yapılan UEFA Süper Kupa maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 mağlup etti.

Prekazi ve Hagi'nin golleri hala hafızalarda

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Cevat Prekazi ile Gheorghe Hagi'nin geçmişte Monaco'ya attığı jeneriklik goller sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki önemli anlar arasında yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın Kosovalı eski futbolcusu Prekazi, Monaco ile İstanbul'da 15 Mart 1989'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaklaşık 40 metre uzaklıktan attığı frikik golüyle akıllara kazındı.

Kulüp tarihinin en önemli yabancı oyuncuları arasında yer alan Rumen on numara Hagi ise Monaco ile 12 Eylül 2000'de İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 40 metreden şık bir gol attı. Galatasaray söz konusu mücadeleyi 3-2 kazanırken Hagi'nin golü yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.