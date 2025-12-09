29 şüphelinin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği 'futbolda bahis' soruşturmasında son durum?

Savcılıkça ifadeleri alınan aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

Aralarında Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Alassane Ndao, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Kaya, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Volkan Erten ve Şahin Kaya tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanması istenen Mert Hakan Yandaş'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yandaş'a, emniyetteki ifadesi sırasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre üzerine kayıtlı tapu ve araçları elde ettiği tarihlerdeki gelir kaynağı soruldu.

Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını söyleyen Yandaş, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu ifade etti.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tanzim edilen rapora göre, şüphelilerden Ersen Dikmen'e para gönderdiği 2021-2025 yılları arasında, Bilyoner isimli bahis sitesinde Dikmen adına açılan hesaptan Fenerbahçe Spor Kulübü müsabakalarına yapılan bahis kuponları hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Yandaş, hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.

Yandaş, Dikmen ile sık sık futbol muhabbeti yaptıklarını belirterek, "Yalnız benim herhangi bir yönlendirmem asla olmamıştır. Fenerbahçe, çıktığı her maça kazanmak için çıkar, Fenerbahçe maçına bahis yapılmaz. Benim bu konuyla hiçbir alakam yoktur." dedi.

Yandaş'a, Ersen Dikmen ile olan WhatsApp yazışma içeriklerinde, yapılan müsabaka bahisleriyle alakalı ifadeler olduğu, yazışma içeriklerinden Dikmen'e para gönderdiğinin tespit edildiği ve MASAK raporunda da sürekli olarak Dikmen'e para gönderdiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, aralarındaki ilişki hakkında detaylı ifade vermesi istendi.

Bunun üzerine hiçbir siteden bahis oynamadığını dile getiren Yandaş, "Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş makara muhabbetlerdir. Bahis oynamadım, kimseyi de bahis oynamak için yönlendirmedim. Abi kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz, WhatsApp görüşmeleri de futbola ilişkindir, içeriği de tamamen şaka ve futbol goygoyundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

"Ersen Dikmen'in yaptığı abilikler karşılığında kardeşlik görevimi yerine getirdim"

WhatsApp grubunda yer alan yazışma içeriklerinde birçok yasa dışı bahis sitesinden farklı oyunların oynandığına dair fotoğrafların olduğu belirtilerek, bu konuda ifade vermesinin istenmesi üzerine Yandaş, herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını, söz konusu görüntülerin eğlence amacıyla yapıldığını anlattı.

Yandaş, emniyet ifadesine şunları da ekledi:

"Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim."

Savcılıkta verdiği ifadesinde ise yasa dışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadığını ve profesyonel kariyerinde hiçbir şekilde şike teklifi almadığını vurgulayan Yandaş, şike yapmadığını, kimsenin kendisine oynayacağı veya oynadığı müsabakalarla ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadığını anlattı.

Yandaş, profesyonel olarak sözleşmeli olduğu futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasa dışı bir şekilde kupon yapmadığını belirterek, Dikmen'in, futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını bildiğini, ancak bu denli yüksek miktarlarda ve kendi gönderdiği paralarla bunu yaptığını bilmediğini söyledi.

Ersen Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmediğini dile getiren Yandaş, "Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasa dışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkımda yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti." beyanında bulundu.

Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içeriklerinin kendisine ait olduğunu belirten Yandaş, konuşmaların futbol üzerine olduğunu söyledi.

Yandaş, V.N. ile Sivasspor'da oynadığı dönemde tanıştığını ifade ederek, "İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Soruşturma kapsamında savcılığın sevk yazısında bazı futbolcularla ilgili tespitler yer aldı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talep edilen futbolcu şüpheliler Alassane Ndao, Arda Türken, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Muhammed Furkan Özhan, Orkun Özdemir ve Yusuf Özdemir'in bahis oynadıkları bazı maçlar savcılığın sevk yazısında belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği tutuklama talebine ilişkin yazıda, futbolcu şüpheli Arda Türken'in Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, 8 Mayıs 2024-30 Haziran 2026 arasında Sakarya Spor Futbol Kulübü'nde sözleşmesinin olduğu anlatıldı.

Türken'in "Bandırmaspor-Sakaryaspor maçına karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin ifadesine yer verildi.

Buna göre Türken, Nesine ve Misli üyeliğinin olduğunu, en son Ağustos 2025'te aktif olarak kullandığını, o tarihten beri hiç bahis oynamadığını belirterek, Sakaryaspor'da sözleşmesi vize halindeyken Sakaryaspor-Bandırmaspor maçına Sakarya lehine 90 liralık bir kupon yaptığını, kupondan bir gelir sağlamadığını ve bu hususta yönlendiren olmadığını kaydetti.

Arda Türken'in yazışmalarında suça konu kuponlar yer aldı

Şüphelinin dijital materyal incelemelerinde, WhatsApp'ta söz konusu suça konu konuşmaların ve kuponların yer aldığı, şüphelinin yasa dışı bahis olarak bilinen sitelere ilişkin görüşme içeriklerinin tespit edildiği anlatılan yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği, bu haliyle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Muhammed Furkan Özhan'ın Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, kupon yaptığı tarihlerde Erzurumspor takımında sözleşmesinin olduğu, oynama şekli olarak "karşılıklı gol var ve berabere" şeklinde kupon yaptığının anlaşıldığı ifade edildi.

Şüpheli Özhan'ın dijital materyallerinde yapılan incelemede, bahis oynadığına ilişkin mesajlar olduğu aktarılan yazıda, Özhan'ın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, Nesine isimli yasal bahis sitesinde üye kaydı olan şüpheli Yusuf Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Alanyaspor futbol takımında futbol oynadığı ifade edilerek, şüphelinin 20 Ocak 2022'de oynanan Alanyaspor-Hatayspor müsabakasına 50 kupon yaptığı, "toplam gol 2,5 üst oynadığı" ve kazandığı belirtildi.

Yine diğer bahis oynadığı maçlarda "rakip kazanır" şeklinde bahis aldığının tespit edildiği, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bahis oynadığına dair mesajlaşma içerikleri olduğu kaydedilen yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.

Murat Sancak'ın bazı para transferleri MASAK raporunda

Yazıda, şüpheli Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda, Sancak'ın 2017 ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu aktarılan yazıda, yasa dışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişiyle aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği anlatıldı.

Yazıda, hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferi bulunan Murat Sancak'ın, savunmasında bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı, bu haliyle kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

Şüphelinin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında elde edilen malvarlığını, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçunu" işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu da yazıda yer aldı.

Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyeliği olan şüpheli Orkun Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Ümraniyespor'da futbol oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin oynama şekli olarak "karşılıklı gol var, toplam gol ve maç sonucu" olarak kupon yaptığı aktarıldı.

Şüphelinin, 23 Şubat 2021'deki Ümraniye-Adana D. müsabakasına "rakip takım kazanır" şeklinde oynadığı aktarılan yazıda, "Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içerikleri tespit edildiği, buna göre şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirildi" ifadesi yer aldı.

Manisaspor futbolcusu Kaan Yurdakul kendi maçına bahis oynadığını söyledi

Yazıda, Manisaspor Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olan şüpheli Kadir Kaan Yurdakul'un da Nesine isimli bahis sitesinde üyeliği bulunduğu aktarıldı.

Yurdakul'un Pazarspor'da oynadığı dönemde, 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki müsabakaya "2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin el konulan dijital materyal incelemesinde ise "Serenay" kod adlı bir kişinin WhatsApp'ta 27 Ocak 2025'te "Sakaryaspor-Manisaspor 2. yarı karşılıklı gol olur (3.10 oran)" kuponu yaptığı ve kazanıldığına dair bir kuponun resmini gönderdiği kaydedildi.

Şüpheli Yurdakul ifadesinde, Nesine.com'da hesabının olduğunu ancak yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve hiç oynamadığını belirterek, yaklaşık 4-5 yıl önce Pazarspor'da oynadığı "kendi takımının kazanırına 20 ya da 30 liralık kupon yaptığını" ancak bundan herhangi bir gelir sağlamadığını kaydetti.

Oynadığı ve 18 kişilik kadroda olduğu kendi takımının maçına düşük miktarlarda kupon yaptığını söyleyen şüpheli, telefonunun adli bilişim incelemesinde çıkan WhatsApp grubunda olan kişilerin çocukluk arkadaşları olduğunu, açık kimlik bilgilerini bilmediğini, bu gruptaki yazışmaların makara amaçlı olduğunu, kimseye maç ve skor tavsiyesinde bulunmadığını ifade etti.

Yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.

Şüpheli Faruk Can Genç'in Vanspor Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olduğu anlatılan yazıda, Nesine'de üyeliği olan Genç'in 10 Haziran 2019-31 Mayıs 2024 arasında Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu olduğu, ancak sözleşme tarihlerinde Eminevim Ümraniye Spor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda geçici sözleşme ile oynadığı belirtildi.

Yazıda, Genç'in Trabzonspor AŞ döneminde Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçlarına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı kaydedildi.

Şüpheli Genç'in adli arama el koyma kararı uyarınca el konulan dijital materyal incelemelerinde, "Abi şu kaçak site olayı var ya Giresun'da oynarken öyle toplanıp masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık sıkıntı çıkar mı ondan? Site benim üzerime değildi ama." şeklinde mesajlar olduğu anlatılan yazıda, Ümraniyespor şike olayı ile ilgili "Bana benzeyen adamı getirmişler, benmişim gibi bunu getirmişler." şeklinde mesajlar olduğu belirtildi.

Şüpheli Genç'in beyanında, "Ümraniye-Giresunspor müsabakasıyla alakalı soruşturmada adı geçen kişilerden kimseyi tanımadığını, Giresunspor tesislerinde oturduğu esnada numarası kayıtlı olmayan bir kişinin kendisini aradığını, 'Maçta kötü oynayacaktın, neden iyi oynadın' dediğini, kendisinin de 'Neden bahsediyorsunuz anlamıyorum' dediğini, arayan kişilerle görüntülü görüştükten sonra para verdikleri kişinin kendisi olmadığını anladıklarını, bu konuşmaları kayıt altına aldığını, yanında Giresunspor medyacısının şahit olduğunu, konuştuğu kişilerin Ümit Kaya ve Cüneyt Semirli olduğunu sonradan öğrendiğini, kimseden para almadığını, kimse ile otel odasında buluşmadığını, konunun yalan olduğu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" belirtti.

Yazıda, şüpheli Alassane Ndao'nun Konyaspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, Nesine'de üyeliği bulunduğu, Konyaspor AŞ'de oynadığı dönemde, 24 Ekim 2024'te Konyaspor-Beşiktaş ile oynanan rakip takıma ilk yarı sonucu ve maç sonucu şeklinde bahis oynadığı aktarıldı.

10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden haklarında adli kontrol istenen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenilmişti.