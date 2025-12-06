"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Komisyon’da Öcalan oldu-bittisi

06 Aralık 2025, Cumartesi 23:55
İmralı ziyareti sonrası hazırlanan özet metin Komisyon’da tartışma konusu oldu. DEM Parti metne itiraz ederken, gazeteci Murat Yetkin sürecin “oldubitti”yle yürüdüğünü yazdı.

Gazeteci Murat Yetkin, TBMM’deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık oturumuna İmralı ziyareti sonrası hazırlanan 16 sayfalık tutanaktan çıkarılan 5 sayfalık özetin damga vurduğunu söyledi. Bu oturumu “isabetsizliklerle dolu bir oldubitti” olarak nitelendirirken, DEM Parti’li Gülistan Kılıç Koçyiğit’in T24’ten Cansu Çamlıbel’e, söz konusu özetin hazırlanmasında yer almadığını ve altında imzası bulunmadığını söyleyerek metne itiraz ettiğini aktardı. Komisyon toplantısında, özetin yalnızca ses kaydını aldığı belirtilen MİT’in kaleminden çıkıp çıkmadığı sorusunun da cevapsız bırakıldığını yazdı.

İstenen mesajı vermedi mi?

Yetkin, hem bu tartışmalı özetten hem de Koçyiğit’in açıklamalarından, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın AKP hükümetinin özellikle Suriye ve SDG konusunda duymayı arzu ettiği net mesajları vermediği izlenimini çıkardığını, Öcalan’ın “Suriye’deki yapıların kendisini dinleyeceği ama her alan için ayrı talimat bekledikleri” yönündeki ifadeleriyle 26 yıldır cezaevinde olmasına rağmen bazı iplerin hâlâ elinde olduğu algısının Meclis kayıtlarına girdiğini savunduğunu belirtti.

Evdeki hesap tutmadı

AKP’nin sürecin sahibi olmasına karşın başından beri “işi ucundan tuttuğunu”, İmralı’ya gidilmesine ilişkin oylamanın gizli yapılmasından, heyette yer alan AKP’li Hüseyin Yayman’ın yoldayken kendisini arayanlara “gitmedim” demesine kadar çeşitli örneklerle “utangaç ve gönülsüz” bir tavır sergilediğini öne süren Yetkin, 24 Kasım ile 4 Aralık arasında PKK yöneticilerinden gelen çeşitli açıklamaları, Mesud Barzani’nin Duhok’ta Mazlum Abdi’yi Suriye’deki muhatabı gibi karşılaması ve ardından Cizre ziyaretinde verilen görüntülerin “evdeki hesabın tutmadığını” belirten gelişmeler olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı

    Kendi atadıkları bürokratlara zam yapıyorlar

    Komisyon’da Öcalan oldu-bittisi

    Çözüm sürecini eleştirdi görevden uzaklaştırıldı

    AYM’den ifade ve basın hürriyeti vurgusu: Şok edici ifadeler basın hürriyeti kapsamındadır

    Şehir hastaneleri için bütçe yetmiyor

    Kanada, Suriye'yi "Teröre Destek Veren Yabancı Devletler" listesinden çıkardığını duyurdu

    Barrack: 'ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı' - 'Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum'

    Karaman'da 2424 kilogram peynire el konuldu

    İsrail, Filistin'deki tarihi sütunları da çaldı

    İstanbul'a sarı kodlu meteorolojik uyarı

    Adliyelerde neler oluyor?

    Osmaniye'de feci kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Tır sürücüsü ile otobüs şoförü gözaltına alındı

    AB uyuşturucu trafiğini uzaydan gözetleyecek

    Ankara'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    İsrail ordusu Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kamu kuruluşları borç batağında
    Genel

    Trump’a Avrupa’dan tepki
    Genel

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı
    Genel

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.