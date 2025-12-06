Komisyon’da Öcalan oldu-bittisi

İmralı ziyareti sonrası hazırlanan özet metin Komisyon’da tartışma konusu oldu. DEM Parti metne itiraz ederken, gazeteci Murat Yetkin sürecin “oldubitti”yle yürüdüğünü yazdı.

Gazeteci Murat Yetkin, TBMM’deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık oturumuna İmralı ziyareti sonrası hazırlanan 16 sayfalık tutanaktan çıkarılan 5 sayfalık özetin damga vurduğunu söyledi. Bu oturumu “isabetsizliklerle dolu bir oldubitti” olarak nitelendirirken, DEM Parti’li Gülistan Kılıç Koçyiğit’in T24’ten Cansu Çamlıbel’e, söz konusu özetin hazırlanmasında yer almadığını ve altında imzası bulunmadığını söyleyerek metne itiraz ettiğini aktardı. Komisyon toplantısında, özetin yalnızca ses kaydını aldığı belirtilen MİT’in kaleminden çıkıp çıkmadığı sorusunun da cevapsız bırakıldığını yazdı.

İstenen mesajı vermedi mi?

Yetkin, hem bu tartışmalı özetten hem de Koçyiğit’in açıklamalarından, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın AKP hükümetinin özellikle Suriye ve SDG konusunda duymayı arzu ettiği net mesajları vermediği izlenimini çıkardığını, Öcalan’ın “Suriye’deki yapıların kendisini dinleyeceği ama her alan için ayrı talimat bekledikleri” yönündeki ifadeleriyle 26 yıldır cezaevinde olmasına rağmen bazı iplerin hâlâ elinde olduğu algısının Meclis kayıtlarına girdiğini savunduğunu belirtti.

Evdeki hesap tutmadı

AKP’nin sürecin sahibi olmasına karşın başından beri “işi ucundan tuttuğunu”, İmralı’ya gidilmesine ilişkin oylamanın gizli yapılmasından, heyette yer alan AKP’li Hüseyin Yayman’ın yoldayken kendisini arayanlara “gitmedim” demesine kadar çeşitli örneklerle “utangaç ve gönülsüz” bir tavır sergilediğini öne süren Yetkin, 24 Kasım ile 4 Aralık arasında PKK yöneticilerinden gelen çeşitli açıklamaları, Mesud Barzani’nin Duhok’ta Mazlum Abdi’yi Suriye’deki muhatabı gibi karşılaması ve ardından Cizre ziyaretinde verilen görüntülerin “evdeki hesabın tutmadığını” belirten gelişmeler olduğunu söyledi.

