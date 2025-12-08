Suriyeliler evlerine dönemedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Direktörü Vekili Tarık Talahma, “hâlâ ailelerinden ayrı olan yüz binlerce Suriyeli olduğunu” söyledi.

Uluslararası toplum içinde “Suriye dosyasına nasıl yaklaşılması gerektiğini size biz söyleyelim” diye yukarıdan bakan bir kesim” olduğunu kaydeden Talahma, “Son 14 yıl boyunca, uluslararası toplum (Suriye meselesinde) inişli çıkışlı bir tutum sergilediğini” söyledi. Talahma, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler arasında yer alan 3 milyon kişinin Suriye’ye geri döndüğünü belirtti. AA

