Türkiye fırsat penceresini kaçırıyor

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Çeşitli sebeplerle AB’nin genişleme politikası yeni bir ivme kazandı, ancak Türkiye bu fırsat penceresini kaçırıyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü ve Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Üyesi Nacho Sánchez Amor, “Türkiye’de ‘son yıllarda yaşanan demokratik gerilemeyi izlemenin acı verici” olduğunu söyledi, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci konusunda mesajlar verdi. “Yaklaşık on yıldır Türkiye’de demokrasinin gerilemesini izlemek hem benim, hem de Avrupa’daki tüm demokratlar için acı vericiydi” diyen Amor, “dışarıdan bakınca durumun ağırlığı çok daha net” göründüğünü kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sürecin “bunun en açık örneği” olduğunu belirten Amor, “Ortada sadece hukuksuzluk değil, toplumun çok büyük bir kesimini etkileyen büyük bir adaletsizlik var. Daha da üzücü olan, toplumda bu adaletsizliği kanıksamaya başlayan bir kesimin oluşması” diye konuştu.

Yapılan hatalar üyeliğin önünü tıkıyor

“AB içerisinde ‘Türkiye’yi artık istemiyoruz’ diyen yok. Tam tersine, hiçbir lider çıkıp böyle bir şey söyleme ihtiyacı dahi duymuyor” diyen Amor, “Türkiye’nin üyelik perspektifinin önünü tıkayan asıl şey, Türkiye’de yapılan hatalar” görüşünü dile getirdi. AB bilim, akılcılık ve rasyonalite üzerine kurulu bir proje olduğunu, Türkiye’deki gelişmelerin bu açıdan da çok yakından izlendiğini kaydeden Amor, “Raporlarımıza bu sebeple Türkiye’deki demokratik gerilemeyi açıkça yazmak zorundayız” diye konuştu. “Türk yetkililerin, ülkede hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığının durumuna ilişkin bilinen adımları atmaktaki isteksizliklerini görmek üzücü” diyen AP Türkiye Raportörü, “Çeşitli sebeplerle AB’nin genişleme politikası yeni bir ivme kazandı, ancak Türkiye bu fırsat penceresini kaçırıyor” görüşüne yer verdi.

Ankara - Anka