Sağlık harcamaları ikiye katlandı

Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim her geçen gün daha maliyetli hale geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı son verilere göre, vatandaşın tedavi, ilâç ve benzeri sağlık giderleri için yaptığı cepten harcamalar 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100.2 artarak 442 milyar 356 milyon TL’ye ulaştı. Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, bir önceki yıla göre hane halkının cepten harcamalarındaki yüzde 100.2’lik artışın vatandaşın kamu hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşamadığı ya da ulaştığı sağlık hizmetinden memnun olmadığı için özel sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kaldığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle sosyal güvencesi olmayan kişi sayısının arttığını ve özel sağlık sektörünün genel sağlık sistemi içerisinde payının giderek büyüdüğünü belirtti. Azap, yıllar içerisinde sağlık hizmetinde özelin payının kamudan daha fazla arttığını vurguladı.