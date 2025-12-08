Antalya Serik'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı. AA

