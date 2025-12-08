30 bin TL seyyanen zam teklifi geri dönüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ancak kamuoyunda artan tepkilerin ardından geri çekilen kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme yeniden Meclis’e taşınacak.

Düzenlemede yapılacak değişiklikle üst düzey kamu personeli zam kapsamından çıkarılırken, maaş artışı kariyer ve uzmanlık içeren pozisyonlarla sınırlı tutulacak. Sözcü’nün haberine göre, teklifin bütçe görüşmeleri sonlanmadan TBMM Genel Kurulu’na taşınması bekleniyor. Haber Merkezi

