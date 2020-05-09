Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 200 bine yaklaştı

Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 817, ölü sayısı da 104 arttı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 198 bin 676’ya, ölenlerin sayısı 1827'ye ulaştı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 10 bin 817 artarak 198 bin 676’ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 104 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısının 1827’ye, 5 bin 308 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 31 bin 916’ya çıktığı belirtildi. Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu kaydedilen açıklamada, yeni vakaların yüzde 40,7’sinde hastalık belirtilerinin bulunmadığı aktarıldı. AA

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