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16 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

İslâm dünyasına reçete

16 Haziran 2026, Salı
“Hutbe-i Şâmiye” merkezli seminerlerde, İslâm âleminin yaşadığı buhranlara karşı Kur’ânî ve imanî reçeteler ele alındı, Risale-i Nur perspektifinden çözüm teklifleri sunuldu.

İZMİR - ZEHRANUR YILDIZ
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EGE BÖLGESİ HUTBE-İ ŞAMİYE SEMİNERLERİ DEKLARASYONLARI

Bediüzzaman Said Nursî'nin bir asır önce Şam Emeviye Camii'nde irad ettiği Hutbe-i Şamiye, bugün de İslâm âleminin karşı karşıya bulunduğu problemlere ışık tutuyor. Ege Bölgesi'nde hanımların iştirakiyle gerçekleştirilen Hutbe-i Şamiye Seminerleri'nde hazırlanan deklarasyonlarda; yeis, sıdkın kaybı, adavet, ittihad eksikliği, istibdat ve menfaatperestlik gibi hastalıklara karşı Kur'ânî ve içtimaî reçeteler ortaya konuldu.

İSLÂM DÜNYASININ DERTLERİNE ASIRLIK TEŞHİS

Bediüzzaman Said Nursî'nin Hutbe-i Şamiye isimli eseri, kaleme alınışının üzerinden yüz yılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen güncelliğini muhafaza etmeye devam ediyor. İslâm dünyasının geri kalış sebeplerini teşhis eden ve çıkış yollarını gösteren eser, Ege Bölgesi'nde düzenlenen seminerlerde yeniden müzakere edildi.

Hanımların iştirakiyle gerçekleştirilen seminerlerde, Hutbe-i Şamiye'nin ortaya koyduğu altı temel hastalık ve bunlara karşı sunduğu çözüm yolları ele alındı. Hazırlanan sonuç bildirilerinde, İslâm dünyasının bugün yaşadığı birçok siyasî, içtimaî ve ahlâkî meselenin Bediüzzaman tarafından bir asır önce teşhis edildiğine dikkat çekildi.

Katılımcılar, Hutbe-i Şamiye'nin yalnızca bir vaaz metni olmadığını; ümmetin geleceğine dair güçlü bir perspektif ortaya koyan, ümit aşılayan ve yol gösteren bir manifesto niteliği taşıdığını ifade etti.

YEİS DEĞİL ÜMİT HÂKİM OLMALI

Ödemiş'ten katılan grubun hazırladığı bildiride, İslâm toplumlarının en büyük hastalıklarından birinin yeis olduğu vurgulandı. Ümitsizliğin, insanları hareketsizliğe sevk eden ve cemiyet hayatını felce uğratan bir hastalık olduğu belirtilirken, Kur'ân ve iman hakikatlerinin geleceğe dair güçlü bir ümit verdiği ifade edildi. Bildiride, İslâmiyet'in akıl, ilim ve fenle tam bir uyum içerisinde bulunduğu belirtilerek, insanlığın hakikati arayışının giderek arttığına dikkat çekildi. 

Tarih boyunca Müslümanların İslâmiyet'e sarıldıkları ölçüde yükseldikleri, ondan uzaklaştıkları dönemlerde ise geriledikleri ifade edildi. Katılımcılar, bütün zorluklara rağmen hakikat-i İslâmiye güneşinin yeniden parlayacağına olan ümidin korunması gerektiğini ifade etti.

TERAKKİYATIN MİHVERİ SIDKTIR

Salihli ve Turgutlu'dan katılan grubun hazırladığı bildiride ise sıdk meselesi ele alındı. Bediüzzaman'ın ifadeleriyle sıdkın, İslâmiyet'in temel esası ve bütün ulvî hasletlerin dayanağı olduğu belirtildi. Doğruluğun yalnız ferdî bir fazilet değil, aynı zamanda cemiyet hayatının da temel direği olduğu ifade edilen bildiride, yalanın ise güven duygusunu ortadan kaldıran ve toplumları çürüten bir hastalık olduğu kaydedildi. Katılımcılar, günümüzde propaganda, menfaat çatışmaları ve tarafgirlik sebebiyle hakikat ile yalanın birbirine karıştırıldığına dikkat çekerek, İslâm toplumlarının yeniden sıdkı hayatlarının merkezine yerleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Bildiride, "Terakkiyatın mihveri sıdktır" tespiti hatırlatılarak, sosyal hayatta güvenin, adaletin ve huzurun ancak doğrulukla tesis edilebileceği ifade edildi.

ADAVET DEĞİL MUHABBET

Aydın grubunun hazırladığı deklarasyonda ise adavet hastalığı ele alındı. İslâmiyet'in toplum hayatında muhabbeti, dayanışmayı ve kardeşliği esas aldığı belirtilirken; kin, nefret ve husumetin ise yasaklandığı ifade edildi. Bildiride, mü'minleri birbirine bağlayan iman ve tevhid bağlarının son derece kuvvetli olduğu, düşmanlığa sebep olan meselelerin ise bu büyük bağların yanında çok küçük kaldığı ifade edildi. Muhabbetin toplumu ayakta tutan temel unsur olduğu belirtilirken, adavetin ise hem şahsî hayatı hem de cemiyet hayatını ifsat eden bir unsur olduğu vurgulandı.

BU ZAMANIN EN BÜYÜK VAZİFESİ

Tire'den katılan grubun hazırladığı bildiride, ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaların yeniden kuvvetlendirilmesi gerektiği belirtildi. İman, ibadet ve kardeşlik bağlarının Müslümanları bir arada tutan en kuvvetli bağlar olduğu ifade edilirken, günümüzde bu bağların yeterince fark edilmemesinin çeşitli ayrılıklara sebep olduğu kaydedildi. 

Bediüzzaman'ın "Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâm'dır" tespitine dikkat çekilerek, hakikî milliyetin İslâmiyet olduğu vurgulanırken, Müslümanların müşterek değerler etrafında birleşmelerinin zaruret hâline geldiği ifade edildi.

İSTİBDADIN PANZEHİRİ MEŞVERET

Manisa grubunun hazırladığı bildiride ise istibdat meselesi geniş şekilde ele alındı. İstibdadın İslâm dünyasının geri kalış sebeplerinden biri olduğu belirtilirken, bunun yalnız siyasî değil, aynı zamanda aileden cemaat hayatına kadar uzanan geniş bir alanı etkileyen bir hastalık olduğu ifade edildi. Bediüzzaman'ın istibdadı tahakküm, keyfîlik ve zulüm olarak tarif ettiği hatırlatılan bildiride, istibdadın insanı akıl ve adalet dairesinden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Deklarasyonda, istibdadın panzehirinin meşveret olduğu vurgulandı. Şahsın değil fikrin hâkim olduğu, istişarenin esas alındığı bir anlayışın hem cemiyet hayatını güçlendireceği hem de hürriyet ve adaletin inkişafına zemin hazırlayacağı belirtildi.

Katılımcılar, meşveretin yalnız bir yönetim modeli değil, aynı zamanda bir ahlâk ve kardeşlik düsturu olduğuna dikkat çekti.

NEMELÂZIM DEĞİL, "NE LÂZIM?" DEMELİ

İzmir grubunun hazırladığı bildiride ise şahsî menfaatin öne çıkmasının doğurduğu zararlar üzerinde duruldu. Bediüzzaman'ın, insanın yalnız kendisini düşünmesinin fıtratına aykırı olduğunu ifade ettiği hatırlatılarak, Müslümanların ümmetin meseleleriyle ilgilenmesi gerektiği belirtildi.

"Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir" düsturuna dikkat çekilirken, ittihad-ı İslâm'ın ancak gayret, fedakârlık ve dayanışma ruhuyla gerçekleşebileceği ifade edildi. Katılımcılar, nemelâzımcılık anlayışının yerine “Ne lâzım?” mesuliyet şuuru ve hizmet anlayışının yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

ÇÖZÜM, KUR'ÂNÎ DÜSTURLARDA

Seminerler sonunda yayımlanan ortak değerlendirmede, Hutbe-i Şamiye'nin ortaya koyduğu teşhislerin bugün de geçerliliğini koruduğu belirtildi. Yeis yerine ümidin, yalan yerine sıdkın, husumet yerine muhabbetin, ayrılık yerine ittihadın, istibdat yerine meşveretin ve şahsî menfaat yerine ümmet şuurunun hâkim olması gerektiği vurgulanarak, İslâm dünyasının yeniden yükselişinin ancak bu esaslar etrafında mümkün olabileceği ifade edildi.

HUTBE-İ ŞÂMİYE BUGÜNE DE REHBER

Deklarasyonlarda ortak vurgu, İslâm dünyasının yeniden ihyası için uhuvvet, sıdk, meşveret ve ittihad şuurunun yeniden tesis edilmesi yönünde oldu.

Sonuç olarak, Hutbe-i Şamiye'nin yalnız geçmişe ait bir eser değil, bugünü anlamak ve geleceği inşa etmek için de önemli bir rehber olmaya devam ettiği belirtilerek, eserin daha geniş kitleler tarafından okunması ve müzakere edilmesi çağrısında bulunuldu.

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