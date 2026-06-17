Enflasyonda dünya dördüncüsüyüz

İngiltere merkezli Financial Times (FT), Türkiye’de yüzde 35 seviyesine ulaşan gıda enflasyonunun Michelin yıldızlı restoranlardan mahalle lokantalarına, çiftçilerden turizm sektörüne kadar tüm gıda zincirini baskı altına aldığını, Türkiye’nin gıda enflasyonunda Venezuela, Güney Sudan ve İran’ın ardından dünyada dördüncü sırada bulunduğunu yazdı.

Vegan restoran Telezzüz’ün şefi Bahtiyar Büyükduman, “Herkes stres altında. Enflasyonun yanı sıra İran’daki savaş ve bölgesel istikrarsızlık da turizmi olumsuz etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu. FT’ye konuşan Seraf Vadi restoranının şefi Doğan Yıldırım ise yükselen gıda, maaş ve ulaşım maliyetlerine dikkat çekerek, “Her geçen gün daha zor hale geliyor. Bazen kâr bile edemiyoruz” ifadelerini kullandı. Domates üreticisi Semih Töre de yakıt, gübre ve zirai ilaç maliyetlerinin son bir yılda yüzde 40 arttığını, ancak ürün satış fiyatlarının yalnızca yüzde 20 yükseldiğini söyledi. Ankara - Anka

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