Benim çocuğum niçin bulunmadı?

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde Elif Karabacak, iki yıl önce evden yürüyüş yapmak için çıkan kızı 23 yaşındaki Gülhan Karabacak’ın bulunmasını istedi.

Karabacak “Benim çocuğum büyük bir ihmale kurban gitti. Zengin çocuğu olsaydı benim çocuğum şimdiye bulunurdu. Fakir çocuğu olduğu için bulunmadı. Garip Elif’in çocuğunu kim arasın bulsun ki, kimin nesine gerek. Duyan yok gören yok benim 2 yıldan beri neden sesimi duyulmadı. Benim sesimi birisi susturmaya çalıştı. Ben hissediyorum bunu. Benim 2 yıldan beri neden sesimi duyulmadı. Ben gencecik çocuğu kaybettim. Onun hayalleri vardı. Öğretmen olacaktı, kimya bitirmişti o çocuk. İşe girecekti, hayalleri vardı yazık yazık. Şu an herkesin haberi var, bakanlığımızın da haberi var. Buradan bakanlığımıza da sesleniyorum, bu işin üstüne düşün, Benim kızımın bir mezar taşı olsun. Yeter artık bu acı bitsin” dedi.

Osmaniye - Anka