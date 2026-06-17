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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Sosyal medya, birinci haber kaynağı oldu

17 Haziran 2026, Çarşamba 18:59
Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan 2026 yılı Dijital Haber Raporu’nda, “küresel haber tüketiminde önemli bir dönüşüm olduğu, sosyal medya ve video platformlarının ilk kez geleneksel medya kanallarını geride bırakarak dünya genelinde en yaygın haber kaynağı haline geldiği, yapay zekanın haber tüketimindeki rolünün giderek arttığı” belirtildi.

Raporun dikkat çeken bulgularından biri de habere duyulan güvenin gerilemeye devam etmesi oldu. Dünya genelinde habere güven oranı, yüzde 37’ye düşerek Reuters Enstitüsü’nün bu veriyi takip etmeye başladığı 2015 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İnsanların kendi tercih ettikleri haber kaynaklarına duyduğu güven de yüzde 44’e düştü.

Ankara - Anka

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