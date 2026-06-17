BM’den Yemen uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), “Orta Doğu’da Durum” başlığı altında Yemen’deki gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Yemen’deki insanî durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, “Insanî kriz derinleşiyor, açlık artıyor. Müdahale kapasitemiz sınırlarına dayanmış durumda” ifadelerini kullandı. Yemen’de nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 18 milyonu aşkın kişinin şiddetli düzeyde açlıkla mücadele ettiğini belirten Fletcher, acil tedbir alınmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. Ülkede 5 yaş altındaki 2,2 milyondan fazla çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşadığını kaydeden Fletcher, Yemen’e yönelik insanî yardımlar için daha fazla finansman sağlanması ve yardım kuruluşlarının sahaya erişiminin artırılması çağrısı yaptı. AA

Okunma Sayısı: 304

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.