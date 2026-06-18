İslâm dünyasına çağrı

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunmasının ümmetinortak meselesi olduğunu belirterek, İslâm âlemine birlik çağrısında bulundu.

'Kudüs'te büyükelçilik açmak, işgalci İsrail'e meşruiyet kazandırmayacak'

Mısır’daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın İslâm ümmeti için merkezi bir dava olduğunu belirterek, Kudüs’ün savunulması ve Filistin halkının direncinin güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu. Filistin resmî ajansı WAFA’nın haberine göre, Tayyib, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Din İşlerinden Sorumlu Danışmanı ve Başkadı Şeyh Mahmud el-Hebbaş ile Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ezher merkezinde bir araya geldi.

Aksa, İslâm’ın davasıdır

Ezher Şeyhi Tayyib, Mescid-i Aksa’nın, İslâm ümmeti için merkezî bir dava olduğunu kaydetti. Filistin Kadılar Kadısı ve Devlet Başkanı Danışmanı Hebbaş ise Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın artan İsrail ihlalleri ve saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, Kudüs’ün ve İslâm ile Hristiyanlık için mukaddes olan mekanların korunmasının Filistin yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Filistin halkına destek olun

İsrail’in Filistin topraklarındaki askerî operasyonlarının sürdüğüne de işaret eden Hebbaş, Arap ve İslâm ülkeleri ile dinî kurumlara Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve Filistinlilerin, özellikle de Kudüslülerin desteklenmesi için çabalarını arttırmaları çağrısında bulundu.

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Filistin adalet mücadelesinin sembolü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen “Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat” gençlik zirvesinde Filistin meselesi ve Gazze’de yaşanan insanlık dramı ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen programda konuşan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Yabancı Diller Koordinatörü Dr. Mithad Alomeroviç, Filistin meselesinin birçok Müslüman için yalnızca siyasî bir konu olmadığını belirtti. Filistin’in kolektif hafızanın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Alomeroviç, “Filistin, birçok Müslüman için bir toprak anlaşmazlığından daha fazlasını temsil ediyor; kolektif acıyı, direnişi, yerinden edilmeyi ve adalet mücadelesini simgeliyor” dedi.