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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Lübnanlılar, İsrail saldırılarından kalan ağır yıkımla karşılaştı

17 Haziran 2026, Çarşamba 12:00
ABD ve İran arasında 15 Haziran'da sağlanan ve Lübnan'ı da kapsadığı açıklanan mutabakat, haftalardır bombardımanlar ve zorunlu göç nedeniyle evlerinden uzak kalan binlerce Lübnanlı için yeniden dönüş umudu doğurdu.

Özellikle Litani Nehri'nin güneyindeki sınır hattında yaşayan aileler, evlerinin durumunu görmek ve arazilerini kontrol etmek amacıyla beldelerine yöneldi. Ancak aileler, büyük umutlarla döndükleri köylerde yıkılmış evler, kullanılamaz hale gelen iş yerleri ve saldırıların izleriyle karşılaşıyor.

Evlerine dönmenin sevincini yaşayan aileler, bir yandan yıkılan ev ve iş yerlerini nasıl yeniden ayağa kaldıracaklarını düşünürken, diğer yandan sağlanan mutabakatın kalıcı barışın önünü açmasını umut ediyor.

İsrail ordusu ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere İHA saldırıları düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) güneydeki Sur kentine bağlı Mansur ve El-Aziyye beldeleri ile Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine toplam 3 saldırı düzenledi.

İsrail ordusu Nebatiye vilayetinde de Öğretmenler Evi çevresine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarda can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

AA

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