1 Temmuz’da zam yapmamak kul hakkıdır

DEVA Partisi lideri Babacan, Yeni Yol Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada asgarî ücrete ara zam çağrısı yaptı.

“1 Temmuz geliyor. İlk 5 ayın enflasyonu yüzde 16’yı buldu mu? İlk 6 ayda yüzde 20’ye yaklaşacak mı? Siz 1 Temmuz’da asgarî ücrete zam vermeden nasıl bunu pas geçeceksiniz?” diye soran Babacan, “1 Temmuz’da asgarî ücrete zam yapmamak kul hakkıdır, hak gaspıdır. Başka bir şey değildir. Bu ülkede enflasyonun yüzde 5’e, 6’ya düştüğü yıllarda bile, aman yüzde 2-3 hak doğmasın, hak geçmesin diye asgarî ücrete 1 Temmuz’da ara zam verilmiştir. Enflasyonun yüzde 30-40 seyrettiği yıllarda 1 Temmuz’da pas geçiyorlar. Böyle bir şey kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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