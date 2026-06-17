121 yıllık çay devi iflas etti

Türkiye’nin en köklü çay markalarından Tirebolu 42 Çay, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak resmen iflas etti. 1905 yılında kurulan şirket için tasfiye süreci başlatıldı.

Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında adi tasfiye kararı alındığını duyururken, iflas tarihi 14 Mayıs 2026 olarak kayıtlara geçti. Nefes’in haberine göre, kararda, şirketten alacaklı olanlar ile şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, iflas ilanından itibaren bir ay içinde gerekli belgelerle birlikte iflas dairesine başvurmaları gerektiği belirtildi. Şirkete borcu bulunanlar ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre içinde durumu iflas dairesine bildirmesi istendi. Böylece Cumhuriyet döneminin en eski çay üreticilerinden biri faaliyetlerine son vermiş oldu. Haber Merkezi

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