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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Hicrî yılı İbrahim Camii’nde karşıladılar

18 Haziran 2026, Perşembe 14:42
İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil şehrinde yüzlerce Filistinli, İsrail’in sıkı kısıtlamalarına rağmen Hicrî yılbaşını Harem-i İbrahim Camii’nde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığınca Harem-i İbrahim Camii’ndeki programda dinî etkinlikler, ilâhîler ve çeşitli yarışmalar yer aldı.

Filistinlilerin camiye akın etmesinin, vatandaşların Harem-i İbrahim’e ulaşmasını kısıtlayan İsrail’e karşı bir meydan okuma ve direniş mesajı taşıdığı belirtildi. El Halil’in eski şehir bölgesinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin çevresi İsrail kontrolü altında bulunuyor. Geçmişte Ramazan ve Kurban Bayramları gibi belirli dinî günlerde Müslümanların kullanımına tamamen açılan camide, son yıllarda bu uygulamaya yönelik kısıtlamalar arttı. 

Muharrem ayı dualarla başladı

Iğdır’da, Muharrem ayı dolayısıyla Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler başladı. Hz. Muhammed’in (asm) torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, şehirdeki cami ve sokaklarda yapıldı. Her yıl Muharrem ayının ilk gününde başlayıp onuncu gününe kadar süren anma etkinlikleri için camilerde kılınan akşam namazının ardından toplanan kalabalıklar, cami önlerinde Hz. Hüseyin ve beraberindekileri andı. Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yayımladığı anma mesajında, Muharrem’in Kerbela’da yaşanan olayların hüzünlü bir hatırası olduğunu belirtti. İl Müftülüğü de Muharrem ayının ilk gününde, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan’ı Ulu Camii’nin mahyasından verilen mesajla yad etti. Mahyada, Hz. Muhammed tarafından zikredilen “Hasan ve Hüseyin Cennet gençlerinin efendileridir.” sözü yayınlandı.

 

AA

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