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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Su petrolden daha değerli olacak

17 Haziran 2026, Çarşamba 18:46
Prof. Dr. Yusuf Demir, kuraklık ve çölleşme riskine karşı acil tedbir çağrısı yaparak, “Önümüzdeki yüzyılda su petrolden daha değerli olacak” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, son dönemde artan yağışların kuraklık riskini ortadan kaldırmadığını söyledi. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve ani hava olaylarının artık “yeni iklim gerçeği” haline geldiğini belirten Demir, meteorolojik verilerin 2026 yazında küresel ölçekte rekor sıcaklıklara işaret ettiğini kaydetti.

İklim değişikliğinin yalnızca yağış miktarını değil, yağışın zamanı, şiddeti ve dağılımını da değiştirdiğini vurgulayan Demir, bunun aynı yıl içinde hem sel hem de kuraklık felaketlerinin yaşanmasına yol açtığını ifade etti. Kuraklığın sadece yağış azlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Demir, yağışların miktarı kadar dengeli dağılımının da önemli olduğunu söyleyerek su kaynaklarının korunması ve doğru yönetilmesi çağrısında bulundu.

Kaynaklar doğru yönetilmeli

Prof. Dr. Demir, Türkiye’nin artık suyu yöneten bir ülke olması gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Türkiye özellikle bu süreçte ve bundan sonraki süreçlerde problem yaşamaması için bir kere havza yönetimini, su havza yönetimini ön plana çıkarmalı. Yeraltı sularının korunması, geleceğe taşınması açısından gerekli tedbirlerin alınması, özellikle yağmur suyu hasadı çalışmalarının, gri su hasadı çalışmalarının, atık su hasatlarının, atık suyun geri tekrar kullanım çalışmalarının yapılması, tarımsal sulamada sulamanın verimli, randımanlı kullanılması ve aynı zamanda şehirlerde su kaçak kayıp oranlarını azaltılarak suyu doğru yönetme noktasında bir strateji geliştirmemiz gerekiyor.”

“Önümüzdeki yüzyılda su, petrolden daha değerli olacak” diyen Demir, çölleşme ve kuraklık riskine karşı bugünden tedbir alınması gerektiğini belirterek, sürdürülebilir bir geleceğin ancak su kaynaklarının doğru yönetimiyle mümkün olduğunu ifade etti. 

AA

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