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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Hukukun üstünlüğü sağlanmalı

18 Haziran 2026, Perşembe 14:33
DP Sözcüsü Haydar Altıntaş, kayyım uygulamalarının yatırım ortamını ve hukukî güvenliği zedelediğini belirterek, ekonomik meselelere çözümün hukukun üstünlüğü ve güven veren politikalar olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlere yönelik kayyım kararlarının kamuoyunda ciddi soru işaretlerine sebep olduğunu belirterek, “Hukukun yerine kayyım, ekonominin yerine müdahale konulamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Rekabeti bozan, tüketiciyi mağdur eden, haksız kazanç sağlayan veya kanunlara aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlar elbette hukuk önünde hesap vermelidir” dedi.

Kayyımla enflasyon düşmez

Hukuk devletinde amaç kadar yöntemin de önemli olduğunu söyleyen Altıntaş, “Kayyım uygulamalarıyla enflasyon düşürülebilir mi? Vatandaşın mutfağındaki yangın söndürülebilir mi? Üretim maliyetleri azaltılabilir mi? Ekonomik gerçekler bize bunun mümkün olmadığını göstermektedir. Enflasyonun sebebi üreticiler değil, yanlış ekonomi politikaları, yüksek maliyetler, bozulan fiyat istikrarı ve güven kaybıdır. Eğer ortada rekabet ihlâli, kartelleşme veya piyasa manipülasyonu iddiası varsa bunun denetim ve yaptırım mekanizması bellidir. Bunun için kurulmuş kurumlar vardır. Rekabeti bozduğu iddia edilen uygulamaların incelenmesi gereken yer öncelikle başta Rekabet Kurumu’dur” dedi.

 

Keyfî uygulamalar yatırımcıyı kaçırır

Anayasada güvence altına aldığı mülkiyet hakkın korunmasının, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez yükümlülüklerinden biri olduğunu dile getiren Altıntaş, “Hukukî süreçlerin belirsiz, ölçüsüz veya keyfî algılanması, ülkenin yatırım iklimine zarar verirken uluslararası alanda da Türkiye’nin hukuk devleti algısını olumsuz etkilemektedir. Hukuk herkes için işletilmeli, ancak hukuk devleti ilkelerinden asla taviz verilmemelidir. Suç varsa yargı karar verir, delil varsa hukuk gereğini yapar. Fakat ekonomik sorunlara hukukî istisnalarla değil, doğru ekonomi politikalarıyla çözüm aranmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - MEHMET KARA

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