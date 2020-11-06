Rusya'da koronavirüs vakaları artışta

Rusya'da yeni tip koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

Kovid-19 vakasının ilk olarak 31 Ocak'ta tespit edildiği, virüs nedeniyle ilk vefatın da 19 Mart'ta olduğu Rusya'da, salgının başlangıcından bu yana 20 bin 582 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 582 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 733 bin 440'a yükseldi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 378 artarak 29 bin 887'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 16 bin 955 artarak 1 milyon 296 bin 124'e ulaştı.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yeniden yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıkarken, yeni vakaların yüzde 25,7'sinde semptom görülmedi.

Toplam test sayısı 63 milyon 500 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 253 artarak 456 bin 689'a, ölen sayısı ise 69 artışla 7 bin 140'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 524 Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 63 milyon 500 binden fazla olduğunu bildirdi.