Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,8 olduğu aktarıldı. Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Depremde can kaybı veya hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor. Tsunami uyarısı yapıldı Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından Kamçatka'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,2 olarak belirlendiğini belirten Solodov, ilgili servislerin yüksek hazırlık durumuna geçtiğini kaydetti. Solodov, "Yarımadanın doğu kıyısında tsunami tehdidi ilan edildi." ifadesini kullandı. "Yıkım ve ciddi hasar yok" Depremin ardından sosyal tesisler ile konutların incelenmeye başladığını bildiren Solodov, yıkım ve ciddi hasarın bulunmadığını ifade etti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 7,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirmişti. Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. AA

