Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. İlk yarı 2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi. 8. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zetterer, iki hamlede topu kontrol etti. 24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Koch, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 45+2. dakikada Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. 45+4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Ev sahibi ekip, mücadelenin devre arasına 3-1 üstün girdi. İkinci yarı 55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti. 66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1. 75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1. Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi. AA

Okunma Sayısı: 301

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.