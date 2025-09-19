"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

19 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

19 Eylül 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizin yaptıklarınızı muhakkak ki Allah hakkıyla bilendir.

Nahl Suresi: 28

HADİS:

Herhangi bir kul uyumak üzere yatağına temiz olarak yatarsa, mutlaka elbiseleri arasında bir melek geceler...

Camiü’s-Sağir, No: 2581

