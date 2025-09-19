Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizin yaptıklarınızı muhakkak ki Allah hakkıyla bilendir. Nahl Suresi: 28 HADİS: Herhangi bir kul uyumak üzere yatağına temiz olarak yatarsa, mutlaka elbiseleri arasında bir melek geceler... Camiü’s-Sağir, No: 2581

