"Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir bir masal"

Belçika Başbakanı Bart de Wever, "Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir yanılsama, bir masal." dedi.

De Wever, Fransızca yayın yapan La Libre gazetesine röportaj verdi.

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el konulması ve Ukrayna'ya kullandırılması planıyla ilgili gece gündüz çalışan bir ekibi bulunduğunu kaydeden de Wever, "Güzel bir hikaye olurdu: Kötü adam Putin’den parayı alıp iyi adam Ukrayna’ya vermek. Ancak başka bir ülkenin dondurulmuş varlıklarını, egemen servet fonlarını almak ya da çalmak, daha önce hiç yapılmış bir şey değil." diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın paralarına bile el konulmadığına dikkati çeken de Wever, savaş sırasında egemen servet fonlarının dondurulduğunu, savaş sonunda galipleri tazmin etmek için yenilen devlete bu varlıkların tamamını ya da bir kısmını devretmek zorunda kalındığını anımsattı.

Başbakan de Wever, "Peki kim gerçekten Rusya’nın Ukrayna’da yenileceğine inanıyor? Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir yanılsama, bir masal." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın yenilmesinin ve nükleer silahlara sahip bir ülkede istikrarsızlığın hakim olmasının arzu edilecek bir şey olmadığının da açık olduğunu belirten de Wever, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus varlıklarına el konulmasını "sakin" bir şekilde kabul etmeyeceğine işaret etti.

De Wever, Moskova'nın dondurulmuş varlıklara el konulması halinde Belçika'ya ve şahsen kendisine "ebediyen sonuçlarını hissedersiniz" uyarısında bulunduğunu anımsatarak Rusya'nın da bazı Batı varlıklarına el koyabileceği uyarısını yaptı.

Belçika Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Euroclear’ın Rusya’da 16 milyarı var. Rusya’daki tüm Belçikalı fabrikalara da el konabilir. Peki ya Belarus ve Çin de Batı varlıklarına el koyarsa? Bütün bunları düşündük mü? Hayır, düşünmedik. Avrupa’daki mevkidaşlarıma Belçika’nın üstleneceği risklerin paylaşılmasına hazır olup olmadıklarını sordum. Sadece Almanya buna hazır olduğunu söyledi. Bu ortak yük paylaşımı olmadan, bu dosyayı engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi."

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor