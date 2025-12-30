"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık

30 Aralık 2025, Salı 02:59
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirtti. Lavrov, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'

 

Rus haber ajansı TASS, Lavrov'un yaptığı açıklamalara yer verdi.

 

Ukrayna’nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayan Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gecede, 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm İHA'ların imha edildiğini söyledi.

Rusya’nın saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktararak, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi." görüşünü paylaştı.

***

Zelenskiy: Saldırı girişiminde bulunmadık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı paylaşımında, Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik İHA saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamayı değerlendirdi.

 

Rusya'nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rusya'dan şimdi çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bunlar, Başkan Trump'ın ekibiyle ortak çalışmalarımızın tüm kazanımlarını açık bir şekilde sekteye uğratmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Ruslar, Ukrayna'ya ve özellikle Kiev'e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmek için bir bahane bulmak amacıyla bir Rus diktatörünün konutuna yönelik bir tür saldırı hakkında açıkça sahte bir hikaye uydurdular." açıklamasını yaptı.

Rus ordusunun Kiev'de Ukrayna Başbakanlık binasına daha önce saldırı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor." yorumunu yaptı.

 

AA

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sistem suçlu üretiyor - Adalet mekanizmasında kaos

    UNESCO ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy: Sanat, gerçek Sanatkârla bağ kurdurmalı

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık

    Çocuklar ölmeyi bekliyor

    DP Genel Başkanı Uysal: İktidar ülkeyi güvenlik riskine sürüklüyor

    "Futbolda bahis" soruşturmasında 18 kişi hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı

    Erden Timur tutuklandı

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    200 bin prefabrik eve ihtiyaç var

    Ezanı susturma teklifi Knesset’te

    En güçlü ortak talep adalet

    İşçi ve emeklinin yoksulluğu gündem dışına itiliyor

    Tekstilde 300 bin kişi işsiz kaldı

    Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı

    Topraklarınızı satmayın

    Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

    DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyonda 3 polisimiz şehit oldu - 6 terörist ölü ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

    Myanmar'da hava saldırıları altında kanlı 'seçim'

    'Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sistem suçlu üretiyor - Adalet mekanizmasında kaos
    Genel

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: İktidar ülkeyi güvenlik riskine sürüklüyor
    Genel

    Çocuklar ölmeyi bekliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Erden Timur tutuklandı
    Genel

    "Futbolda bahis" soruşturmasında 18 kişi hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı
    Genel

    İstanbul'a fırtına uyarısı
    Genel

    UNESCO ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy: Sanat, gerçek Sanatkârla bağ kurdurmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.