Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirtti. Lavrov, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'

Rus haber ajansı TASS, Lavrov'un yaptığı açıklamalara yer verdi.

Ukrayna’nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayan Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gecede, 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm İHA'ların imha edildiğini söyledi.

Rusya’nın saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktararak, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi." görüşünü paylaştı.

***

Zelenskiy: Saldırı girişiminde bulunmadık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı paylaşımında, Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik İHA saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamayı değerlendirdi.

Rusya'nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rusya'dan şimdi çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bunlar, Başkan Trump'ın ekibiyle ortak çalışmalarımızın tüm kazanımlarını açık bir şekilde sekteye uğratmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Ruslar, Ukrayna'ya ve özellikle Kiev'e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmek için bir bahane bulmak amacıyla bir Rus diktatörünün konutuna yönelik bir tür saldırı hakkında açıkça sahte bir hikaye uydurdular." açıklamasını yaptı.

Rus ordusunun Kiev'de Ukrayna Başbakanlık binasına daha önce saldırı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor." yorumunu yaptı.