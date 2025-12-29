"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'

29 Aralık 2025, Pazartesi 09:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından, barış planının tüm yönlerinin ele alındığını belirterek, "(Barış planı) Bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı." dedi.

Zelenskiy, Trump'la Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

 

Tüm başlıklarda verimli görüşme yaptıklarını belirten Zelenskiy, ABD'li ve Ukraynalı ekipler arasında kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "20 maddelik bir barış planımız var, bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı. Askeri boyut yüzde 100 oranında kabul edildi. Refah planı ise son aşamasına getiriliyor." diye konuştu.

Kalıcı barışın sağlanmasında güvenlik garantilerinin "kilit nokta" olduğunu ifade eden Zelenskiy, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmesinin "verimli" geçtiğini aktararak, "Önümüzdeki haftalarda ekiplerimizin ele alınan tüm konuları sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Ayrıca Başkan Trump'la ocakta belki Washington'da Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapması konusunda da mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

"Referandum için altyapı gerekli"

Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu dile getiren Zelenskiy, 20 maddelik planda ekiplerin sonuca yaklaştığını görmekten çok memnun olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna ekiplerinin çalışmayı sürdürdüğünü ifade ederek, çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde ocakta 6 belge üzerinde karara varacaklarını umduklarını söyledi.

Olası bir referandumun düzenlenebilmesi için çok sayıda Ukraynalının Avrupa'da bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, öncelikle gerekli altyapının kurulması gerektiğini ve bunun kolay bir süreç olmadığını vurguladı.

