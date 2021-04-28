Somali’de seçimler 100 bin kişiyi yerinden etti

Somalİ’de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi sonrası başşehir Mogadişu’da 60 ila 100 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Mogadişu’da 25 Nisan’da çatışmaların patlak verdiği bölgelerde yerel halkın evini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre, 60 ila 100 bin kişinin yerinden olduğu aktarılan açıklamada, yerinden olanların arasında başka bölgelerden kaçarak buraya sığınanlar da olduğu ve bu kişilerin ikinci kez göçe maruz kaldığına işaret edildi. Birleşmiş Milletler Somali İnsanî Yardım Koordinatörü Cesar Arroyo, Mogadişu’daki güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu, şiddetin hem belirsizliğe hem de yardıma muhtaç yüz binlerce kişiye erişimde zorluğa yol açacağını belirtti. AA

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