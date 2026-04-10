Sosyalist Grup: İsrail’e a’zamî baskı kurulsun

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) en büyük ikinci siyasî grup Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Avrupa Birliği (AB) liderlerine, uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması için ABD ve İsrail üzerinde “a’zamî diplomatik baskı” kurulması çağrısında bulundu.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a hitaben bir mektup gönderildiği bildirildi. Mektupta, Orta Doğu’da artan gerilime karşı AB’nin daha güçlü ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulanarak, “Bu kriz, hem jeopolitik hem de ekonomik boyutlar içermektedir, Avrupa düzeyinde acil siyasî eylem gerektirmektedir. Bu bağlamda Komisyon ve AB Konseyi, uluslararası hukukun herhangi bir çifte standarda yer bırakmadan uygulanması için (ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu nezdinde) a’zamî diplomatik baskı uygulamalıdır” ifadelerine yer verildi. AA

