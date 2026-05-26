"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?

26 Mayıs 2026, Salı 01:38
İktidarın torba yasa teklifine eklenen tartışmalı düzenleme, kamuoyunda “5816 yetmedi, şimdi de 163. madde zihniyeti mi geri getiriliyor?” eleştirilerine yol açtı.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

AKP’nin TBMM’ye sunduğu 22 maddelik torba kanun teklifinde, Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılması öngörülen değişiklikler tartışma konusu oldu. Teklifte, internet haber siteleri ile resmî ilan yayınlayan basın kuruluşları için belirlenen “basın yayın ilkeleri” arasına “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz” hükmünün eklenmesi tepki çekti. 

Kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan ve “Atatürk’ü Koruma Kanunu” olarak bilinen 5816 sayılı kanunun kaldırılması gerektiğine dair talepler sürerken, yeni düzenlemenin yasakçı anlayışı daha da genişletebileceği yorumları yapıldı. İfade hürriyeti açısından da eleştirilere sebep olan düzenlemeye, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazeteciler de tepki gösterdi.

O maddeyi hortlatıyorlar

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Ali Büyükkara da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni torba yasa tasarısında meş’um 163. madde resmen hortluyor. Müslümanlara geçmiş olsun” diyerek teklifi eleştirdi. 

5816 kaldırılmayı beklerken yeni kısıtlama

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan da düzenlemeyi eleştirerek şunları söyledi: “Kuzey Kore’yi geçeceğiz böyle giderse… Yeni torba yasasıyla birlikte 163. madde hortlatılacak! Yanlış okumadınız! Buna göre, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamayacak! Laikliği eleştirmek suç sayılacak! İnsanın inanası gelmiyor!  Siz insanı çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bu çağda bu zamanda nasıl ilkel bir kafa yapısıdır bu? Milleti aptallaştırdığınız yetmiyormuş gibi, şimdi de milletin yarısını hapishanelere mi dolduracaksınız? Özgürlüklerin önünü açmanız gerekirken, milleti inim inim inleten 5816 sayılı yasanın kaldırılmasını beklerken, yapılan işe, getirilmeye çalışılan yasaya bakar mısınız! Bunun bir şaka olduğunu söylesin biri!”

Resmî ideolojiyi tahkim etmeyi amaçlıyor

HÜDA PAR’ın Hukuk Birimi tarafından yapılan açıklamada ise düzenlemenin “yalnızca basın ve ifade hürriyetini daraltan bir adım olmadığı” belirtilerek, “resmî ideolojinin yeniden tahkim edilmesi girişimi” olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Bir hukuk devletinde devletin ideolojisi değil; hak ve özgürlükler korunur” denildi. Düzenlemenin toplumsal barış yerine kutuplaşmayı besleyeceği savunularak teklifin geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

