"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor

28 Haziran 2025, Cumartesi 08:51
Gazze Şeridi'nde, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım merkezlerinde dağıtılan un çuvallarında uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 kişinin, Amerikan-İsrail yardım merkezlerinden gelen un çuvallarının içerisinde Oksikodon tipi uyuşturucu hap bulduğu" kaydedildi.

Un çuvallarının içine uyuşturucu hap konulmasının, "sivillerin sağlığını ve toplumsal dokuyu hedef alan iğrenç bir suç" olduğu ifade edildi.

Bundan daha vahiminin, bazı uyuşturucu maddelerin, unların içine öğütülerek konulma ihtimali olduğu aktarıldı.

İsrail'in, uyuşturucuları insani yardımlarla Gazze içlerine sokarak Filistin halkı arasında bağımlılığı yaymaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu maddelerin "kirli savaşta yumuşak bir araç" olarak kullanılmasının savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu insani yardım merkezlerine giden halka, dikkatli olma, bu merkezlerden gelen gıdaları inceleme ve şüpheli maddeleri derhal bildirme çağrısı yapıldı. Ayrıca ailelerden, çocuklarını bu merkezlere gitmenin ve uyuşturucu maddelerin tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeleri istendi.

Uluslararası topluma da her gün yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve kasıtlı bir soykırım aracı haline dönüşen "ölüm tuzaklarının" faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümet 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, söz konusu yardım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinlinin öldüğünü, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 519
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

    Kahverengi kokarca zararlısına karşı 50 bin samuray arısı

    Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı

    Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor

    İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" alarm

    Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların kaldırılmasını durdurdu

    "Gazze’de önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum"

    İsrail’den yardım kuruluşu istismarı

    Sınırlar güvenliyse uyuşturucu nereden geliyor?

    Nagazaki Belediye Başkanı’ndan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki

    Papa silâhlanmayı sert dille eleştirdi - Filistin devletini tanımak “tabu” değil

    Gelir dağılımı bozulmaya devam ediyor

    RTÜK’ten 4 kanal ve 2 dijital platforma ceza - UYSAL: KARAR KABUL EDİLEMEZ

    Sosyal medya kullanımı günlük 30 dakikayı geçmemeli

    Kapanan işyerlerinde rekor artış

    KPSS maratonu başladı

    AB Zirvesi: Gazze'deki insani durum kabul edilemez

    ABD ile Çin anlaştı

    Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ertelenmesi talebi reddedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor
    Genel

    "Gazze’de önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum"
    Genel

    Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı
    Genel

    Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların kaldırılmasını durdurdu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kahverengi kokarca zararlısına karşı 50 bin samuray arısı
    Genel

    İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" alarm
    Genel

    47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
    Genel

    Elazığ'da düzenlenen Bediüzzaman Paneline davetlisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.